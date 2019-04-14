【另巷弄文化】東區沒落他卻造街　500萬月營收這樣來

記者張瑞傑／台北報導

東區店面景氣不好，服飾店、老牌餐廳一家一家關，但「五弄」執行長彭緯豪陸續在同一條街開設雜誌圖書館、餐廳、音樂LOUNGE、咖啡廳、藝廊，甚至最新的親子繪本館也正規劃中，透過「造街」打造出人潮，如今已邁入第5年；他表示，商圈凝聚還是要透過房東支持，「我們正在打造一個新的、慢活微型商圈，希望能為東區帶來不一樣的刺激。」

曾旅居上海的彭緯豪表示，雖然大家都說房租高、東區店租一坪3千至5千元，但如果從整個亞洲的角度來看，「這裡還是便宜的，」他認為東區會沒落不只是房租高的問題，而是消費習慣改變，大家朝更便利、多元的百貨商圈消費；但彭緯豪卻看好東區獨特的商圈氣質，「東區很適合慢、生活，這裡跟信義計畫區或西門町都不一樣。」

5年前，彭緯豪與團隊決定打造一間以收集雜誌圖書館；因緣際會下正好遇到一位東區的房東願意支持他，不僅便宜租他店面、更贊助他700萬元的裝潢費；房東第1年不收房租、第2年每個月1萬元、第3年每個月2萬元，第4年還是2萬元，「獲得他的支持是我持續在東區開店的最大關鍵。」

▲透過文化造街，彭緯豪在東區五弄打造出一個慢活街市。（圖／記者徐斌慎攝）



▲五弄執行長彭緯豪。（圖／記者徐斌慎攝）



彭緯豪以蒐集雜誌為主題的「Boven雜誌圖書館」位於地下1樓，館內蒐藏1萬5000本以上的日本、歐洲雜誌，只提供水、不賣飲食而只賣閱讀，透過軟實力培養不少讀者客群，「我希望客人都可以來租書、閱讀。」圖書館樓上再開設另一家咖啡廳，鎖定不同客群。

他認為看書、聽歌、賞畫是一個人最基本的文化需求，因此彭緯豪陸續在半年內開設音樂廳、數位藝廊、餐廳，現在正在裝潢親子繪本館。「雖然我們以營利為導向，但仍然希望透過教育、文化、藝術來區別市場，而不是一種削價競爭的產業內耗。」

不過彭緯豪也回憶，五弄的這條街道兩側的房屋知道他要造街，開始有人抬房租，他採取先租下較便宜的店面、再透漏租金行情，讓房東之間口耳相傳「打一個團體戰炒熱這條街」的理念，他採取敦親睦鄰、給予鄰居消費優惠；每天12點後準時打烊、不影響住家休息。「我對他們說，我造街造好了、優化環境，對房價有直接影響；我也不要求房租低，只要求開店前的裝潢期給我3個月緩衝；最後慢慢獲得房東共識。」讓他意外的是，竟然只花兩個月就獲得支持。

▲透過文化造街，彭緯豪在東區五弄打造出一個慢活街市。（圖／記者徐斌慎攝）



2018年彭緯豪已經展了3間店，平均房租一坪3000元、一間40坪店面大約租金13萬，目前包含裝潢、營運成本已經花了3000萬元左右，「因為店多，有信心，每家100萬元營業額，至少2成利潤，」客源來自於口語相傳、朋友帶朋友以及網路行銷。「五弄」造街計畫，讓客人在一家店停留的時間平均3個小時，看個書、吃個飯、聽個音樂，彭緯豪成功創造一個可以流轉的街市。

此外，對於政府採取空屋稅，彭緯豪認為「政府與其打房、課空屋稅，還不如整理好環境，綠化多做、環境弄好，讓更多好的創意願意進來。」他也呼籲房東，暫時調降房租、透過整體商圈營造，只要能吸引、甚至鼓勵好的產業進來，後面再漲回來都不是問題。

▼▲透過文化造街，彭緯豪在東區五弄打造出一個慢活街市。（圖／記者徐斌慎攝）