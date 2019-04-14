【另巷弄文化】救東區　業者籲重整商圈、調降租金

▲救商圈東區興起造街風。（圖／記者徐斌慎攝）

記者張瑞傑／台北報導

在電商、百貨商圈雙面夾擊下，東區的高店租被形容是商圈沒落的萬惡之源；不過專家分析，進入不景氣、屬於「帶狀」街道型態的東區巷弄，應該跳脫出單點開店，透過整合、造街這樣的模式，創造出「散步」、「文青」、「慢活」之類的商圈特色，讓消費者再次願意走進去。

商業型態改變，不少人潮被吸往信義計畫區百貨商圈，不少國際服飾品牌退租面積店面、巷弄內的小品牌店家也出走，屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴認為，東區當初是台北市知名的潮服、新創品牌商圈，也是特色餐廳商圈，但服飾被電商取代、特色餐廳幾乎擠進百貨公司，東區一下子恍如空城，「人潮沒了，在高房租的擠壓下、店租單月破百萬的大面積店面陸續退出。」

▲ 東區店面掀退租潮。（圖／記者張一中攝）

不過他也直言，造街的確是一個聰明的作法，「單壓一間店直接挑戰市場可能容易失敗，但如果我退進巷弄內、分開5間店，打造不同風格的街道、創造微型商圈，成本一樣，卻可能有更高的成功機會。」

根據實價登錄資料，東區商圈店面行情，忠孝東路四段租金每坪大約落在5000至5500元，巷弄內大約3000至4500元；換句話說，大馬路上的租個200坪每個月花要1百萬；但若在巷弄內，200坪只需要60至70萬元即可達成。

陳傑鳴認為，東區需要轉型，內部也的確正在成立商圈管理委員會的階段，「創業者領先商圈先行，應該可以提供商圈店東們一個新的模組。」

此外，對於政府採取空屋稅，五弄執行長彭緯豪認為「政府與其打房、課空屋稅，還不如整理好環境，綠化多做、環境弄好，讓更多好的創意願意進來。」他也呼籲房東，暫時調降房租、透過整體商圈營造，只要能吸引、甚至鼓勵好的產業進來，後面再漲回來都不是問題。