788萬入主中路特區！童趣公設＋訂製美宅　讓爸媽小孩玩心大開

▲中路特區吸引的多是首購區域客，「璞樂」在規劃上更是吸引親子客層，近期祭出讓利戶，788萬即能入主28.2坪的2房含車位。（圖／ETtoday資料照，以下同）



房產中心／綜合報導

現在許多年輕人或剛成家的雙薪家庭，對於「買房」的既有印象就是「房價高得嚇人」、「完全買不起」，但最近就有小資女跳出來在網路上分享經驗，只要不把目標設定在雙北，往鄰近縣市如桃園找起，一般人還是能買得起房。

事實上，六都地政局統計資料顯示，近6年桃園的人口吸力就是六都最強，近幾年機捷通車，加上當地政府推動政策發展，民間企業加碼投資，讓人口紅利爆棚。而鄰近桃園市府商圈、純住宅區規劃、擁有3座千坪公園、6處兒童公園與既有文山國小、中興國中學區的「中路特區」，有別於桃園藝文特區的大坪數豪宅，中路特區推案以2～4房為主力，平均行情落在28萬，既可享受重劃區整齊街廓和綠意風景，距離各商圈約10分鐘車程，鄰近有舊區的傳統市場，生活機能無虞，因此成為許多桃園在地人首購、首換的熱門選擇。

在一片制式推案中，以童趣彩繪風廣告瞬吸看屋族眼球的「璞樂」，現以每坪開價25～26萬，打出中路最低檔，專案經理呂吉富表示，「其實對於桃園區域客來說，價錢只是第二考量，許多人主要還是看格局和規劃，當實際狀況符合或低於價格，才會進一步考慮。」璞樂規劃2～4房、25～45坪，一層3戶共享1支電梯，地下3層車位160～190萬，接待大廳與車道皆為獨立設計，上方沒有住件，也是一大特點。

至今已銷售三成的「璞樂」，其中以2房最為熱賣，其次為3房。呂吉富透露，中路特區吸引的多是首購區域客，「璞樂」在規劃上更是吸引親子客層，「現在只生一個的小家庭，多先以兩房為主，先求有再求好，等孩子大了再考慮換大一點的房子。」近期「璞樂」也祭出讓利戶，788萬即能入主28.2坪的2房含車位，果然吸引不少來客指定看房！

「有別於多數建案2房衛浴沒有對外窗，而是以單層排氣取代，『璞樂』2房的衛浴皆有開窗，以保持空氣對流、防止潮濕發霉。」在空間使用上，「廚房旁其實就有設置中島小吧檯可用餐，若不需要事先規劃的飯廳空間，只要鋪上地墊、放上玩具箱，就可以成為孩子的小遊樂場或擴大一旁的客廳範圍，能讓住戶彈性再規劃，是這個坪數的優勢。」

實用取向的公設，僅設置健身房、多功能圖書室和兒童遊戲室以及接待大廳、戶外中庭花園。其中的兒童遊戲室就是家中寶貝的天堂，一大面落地背板，可以讓孩子在這裡大玩樂高拼圖，一旁還有溜滑梯等遊樂設施，就算下雨去不了公園，So Fanny的公設也可以讓孩子大放電！為了孩子健康著想，室內油漆也選擇和世大運選手村、國泰醫院同一品牌的青葉銀立淨乳膠漆，主打無添加甲醛、鉛、汞等八大重金屬，同時也能抑菌抗敏，不讓孩子住進來就哈啾連連，甚至危害健康。

千坪基地座落在中路特區內第二大向陽公園旁靜巷的「璞樂」，位處中路特區外圍地段，一旁緊鄰舊社區，呂吉富表示「住在舊區旁的好處就是，距離既有商圈、傳統市場都很近，像『璞樂』距離中二市場只需走路3～5分鐘、力行市場騎車5分鐘，買菜補貨相當方便，熱鬧的市府、站前、藝文特區也都只有車程不到10分鐘的距離，週末全家出遊也很省時。」

開案初期「璞樂」曾打出回饋金，不過呂吉富提醒，以回饋金活動來說，由於建案預計在九月底取得使照，想買屋順便拿走回饋金的民眾可得縮短猶豫期，就要把握限時限量的機會。

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