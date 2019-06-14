雙北高房價擠壓　脫北者紛紛前往這區避難

▲中信房屋指出，雙北不少民眾有轉往桃園移居的趨勢。（圖／中信房屋提供）

記者詹宜軒／台北報導

雙北市房價過高，逼得「原住民」脫北求生，房仲業者觀察，這些「脫北者」最青睞的移居地，竟是桃園市。根據中信房屋統計六都各行政區，建物所有權買賣移轉登記棟數，其中，桃園市有54%的行政區，交易量連增3個月。業者分析，除新建案交屋助攻外，人口遷徙移入的因素，也是重點，已5月為例，由雙北市遷入桃園的人口數，就比從桃園市遷出至雙北市的人數，還多出3成6。

中信房屋統計六都各行政區，建物所有權買賣移轉登記棟數，其中，桃園市有54%的行政區，交易量連增3個月，台北市則有約42%的行政區，交易量連增3個月，第三為新北市約28%。另外，高雄市為18%，台中市17％，台南市14％。

中信房屋研展室副理張漢超指出，表現最好的桃園市，以桃園、中壢、八德、蘆竹、大園、龍潭及新屋共計7區，連續3個月建物買賣移轉棟數增加最顯著。張漢超說：「除有新建案交屋助攻，人口遷徙移入的因素，也是重點。其中，光是5月份，由雙北遷入的人口數，就比從桃園市遷出至雙北的人數還多出3成6。」張漢超認為，這群「脫北者」主要考量房價負擔能力、居住舒適度，再加上桃園市公共建設、捷運系統，已逐漸完備，發展潛力值得期待，因而遷居。

第2名的台北市，在2~5月份，有文山、松山、信義、中正和南港區等5區，建物買賣移轉棟數接連上升。信義房屋不動產企研室經理曾敬德認為，台北市中心區域尤其以老公寓，近期買氣增溫，推估可能受到危老等政策帶動，加上整體區域買氣也見到回籠。其中，文山區是傳統的首購熱門路段，南港區則是有許多重大建設匯聚，加上北市新大樓缺貨，購屋人換屋時，也會往市中心挑新房子。