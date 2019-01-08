「璞樂」購屋雙箭齊發　買房還賺回饋金

記者張瑞傑／桃園報導

為了刺激買氣，建商下猛藥吸引自住客出籠！「璞樂」推出25至45坪的「半訂製宅、買房賺回饋金」購屋計畫，訴求金援雙箭齊發政策，強調10萬元即可下訂，以及在交屋前下訂、再回饋自備款5至10%回饋金；全案每坪開價25至27萬元，訴求全區最低價、付款也最彈性，讓買房不只存錢、還賺增值財。

除了10萬下訂外，專案經理呂吉富解釋回饋金機制，以25坪2房、總價700萬含車位的產品為例，自備1成70萬元，建商即比照信用卡的自備款回饋金機制，1月購屋者、將可在9月取得使照前取回近2萬6千元；若能再多繳2成自備、則有機會再取得10%、近10萬元回饋金，交屋時將以支票支付。「首付越多、未來可拿回的回饋金越多！」

▲為了提供購屋者更好的購屋條件，「璞樂」推出半客製化與更優惠付款回饋機制。（圖／璞樂提供）

呂吉富表示，中路是桃園市綠地最多的新重劃區，寶佳在中路有12個建案，主力將為2至4房，每個區段會有不同價格，目前「璞樂」是最優惠建案。全案位於中路重劃區內與舊市區交界，步行5分鐘內可至桃園市府特區、向陽公園、力行市場、民安路商圈，屬於靜巷住宅區，更是少數中路重劃區生活機能完備的建案，買氣不差來人維持15組一週。客群桃園在地，30至50歲，首購與長輩買給二代。上班族。

基地位於保定三街89巷、基地面積達1000坪，規劃2棟地上10樓、地下3樓建築，1樓規劃8戶店面面對保定三街89巷。1樓大廳挑高6.8米，公設結合親子訴求，包括兒童遊戲室設有滑梯、秋千、攀岩區與讀書室等。標準層3樓至9樓，3戶1電梯，主力2房、含車位700萬元；3房含車位1000萬元。周邊多透天，4樓以上以上採光性佳。

再者，「璞樂」標榜「訂製宅」，購屋者可訂製自己想要房子的配件，包括衛浴地壁磚（3選1）、壁面油漆（16選1）、廚具櫥櫃、人造檯面等，均可由民眾自行挑選喜歡的色系、材質。

▲「璞樂」基地位置鄰近向陽公園。（圖／記者張瑞傑攝）