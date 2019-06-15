英國猛鬼屋「女巫魂盤踞」！屋主撞鬼求脫手：房子出現神秘血跡

▲ 房仲如今期盼能吸引「欣賞超自然現象」的買家上門。更多照片請點此。（圖／翻攝自房地產公司Domus 360，下同）

國際中心／綜合報導

英國艾塞克斯郡（Essex）一棟被稱為「The Cage」的建物以鬧鬼闖出名號，傳聞指出，曾在此被關押且判處絞刑的女巫靈魂仍留在屋內徘徊。根據女屋主凡妮莎米契爾（Vanessa Mitchell）的說法，她住了短短幾年就受不了搬家，因為她多次撞鬼，更發現房子出現神秘飛濺血跡。

英媒《鏡報》報導，現任屋主凡妮莎米契爾自從2004年就買了這棟房子，但在入住一段時間後，歷經多次撞鬼情況，甚至宣稱有鬼在她懷孕期間把她推倒。到了2008年，她選擇搬家，並試著把房子賣掉，如今以24萬英鎊（約新台幣980萬元）的價格求售。

事實上，「The Cage」在西元1582年曾作為監獄使用，關押13名女巫候審，其中3人最終被判處絞刑。但根據部分人士的說法，她們死後的靈魂還在這棟建物徘徊。

▼ 據傳女巫厄休拉坎普（Ursula Kemp）也被關押在此，當年被指控使用巫術把疾病、死亡降臨在鄰居身上。



「這些年來，凡妮莎米契爾多次試著把房子賣掉，但最後都沒有成功」，房地產公司Domus 360發言人蘭伯特（Florent Lambert）提到，過去的屋主最多3年就會把房子轉賣脫手，也有過前任屋主自盡的消息，「要把這棟屋子賣給一個想在裡面正常生活的買家是不太可能的事情」，如今期盼能夠吸引「欣賞超自然現象」的買家上門。