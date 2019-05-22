新婚租房「中正、文山區哪個好？」　網推生活機能：小孩是關鍵





▲中正區的房子，內裝較為精緻，原PO非常喜歡！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

內政部指出，全國民眾平均要9年不吃不喝才買得起一間屋。一名新婚女網友與老公正在挑選租屋處，地點分別是中正區與文山區，打算二選一，意外引發網友兩派論戰，但若以小孩為優先考量，較多數人會選擇中正區，除了鄰近學區、大型醫院，附近也有植物園，很適合遛小孩。

一名女網友剛新婚不久，正與老公在台北找租屋處，最後篩選出兩間物件，首先是中正區25坪的家庭房，在捷運西門、龍山寺與小南門站中間，優點是內附有優質傢俱、高級家電，房東主打一應具全；缺點生活機能不方便，週邊住宅區為主。

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▲樓中樓設計，原PO擔憂生小孩後會不方便！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

另一間房子則在文山區，地點鄰近捷運萬隆站、景美站之間，屬於樓中樓格局，樓下實際坪數約15坪，至於內裡裝潢部分，實木傢俱地板、普通家電，也沒有附床架。優點是近店家多，比較熱鬧；缺點為「怕懷孕或寶寶剛出生時樓中樓不安全」。

事實上，就讀大學以來，原PO的生活圈都在台大校園附近，小倆口比較偏向租景美的房子，唯獨樓中樓的設計讓她有所顧慮，因此好奇在《PTT》發問「租屋地點該選中正區還文山區？」文章掀起熱議，不少網友以過來人經驗分享，認為住樓中樓要先三思，「有小孩不要樓中樓，我自己就曾經恍神跌下樓」、「樓中樓帶小孩子不方便…爬上爬下很累」、「只是樓中樓連一般人都不太建議，更何況是孕婦」。

佔多數網友選擇中正區，原因曝光「有小孩的話首選中正區」、「中正區比較好，有植物園散步也方便，而且中正區有幾個重點地帶幾乎是不可能停電的」、「推中正，生活機能好，小病去和平、大病去台大都很快」、「中正區，植物園附近滿好的，遛小孩方便，古城區街景跟一般城市不一樣，住起來比較有生活情趣」。缺點為「中正區的話要有廚房喔，晚上店都蠻早關的，太晚沒東西吃」、「中正區怕流浪漢太多，以前那區域是這樣，現在就不知」。

▲住中正或文山區，網友們有不同看法！（圖／翻攝自PTT）

不少網友也選文山區，「從小住文山區到大，真心說文山區比較適合中老人，沒啥娛樂場所，但相對鄰居可能比較單純」、「附近機能很好，菜市場、夜市都很近」、「往公館和信義區都方便」、「住的環境很安靜，但到鬧區也不會很遠」。有人認為缺點「文山區濕氣太重不推」，引發當地人跳出來澄清「萬隆哪裡潮濕了？除非你去住山邊吧？」、「萬隆很潮濕？我住這邊20年一點都不覺得」。

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