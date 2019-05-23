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富豪來了、房賣出去了　北市億級豪宅交易創6年大量

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宜華國際觀光旅館（圖／記者張一中攝）

▲億元豪宅「西華富邦」成交表現亮眼。（圖／記者張一中攝）

記者張瑞傑／綜合報導

北市房價高，房市交易量近2年不多，不過2018年、億元以上的豪宅成交量創下6年來最佳記錄，共有230件成交；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，億元名宅的市場交易量復甦主要有幾個原因，「過去不售景氣影響的買盤、累積了一些遞延買盤，再來台股上萬點大股東的資產增加，也成為億元市場上的購屋主力。」另外包括海外的資金回流等因素，也讓億元市場的交易量增溫。

統計資料顯示，2018年北市億元名宅的實價登錄件數為230件，年增12.7%，同時也是近6年以來最高的一次，平均的成交價格則為1.86億元，成交總價並未創新高，統計1.6億以下的名宅交易佔了將近50%。

中山區件數約為65件、是最熱門區域，區內的「西華富邦」，成屋後一直有成交消息傳出，去年成交就超過20戶。其次是大安區、士林區，再來才是信義區。曾敬德表示，就交易量來看，信義計畫區雖然成交單價高，但交易量並未特別突出。

曾敬德指出，觀察近年客戶購買名宅，大概有幾個趨勢，一是新完工的名宅，因屋齡與規劃新穎，較能吸引豪宅客的目光，其次則是地段優越、大基地的豪宅，甚至是超高樓層的景觀宅，同樣能夠創造較好的銷售成績，至於購買名宅的客戶，通常有明顯的地緣性，如同社區持續購入，近年還出現類似整合改建的名宅社區交易。

關鍵字：北市豪宅中山區信義房屋交易量

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