329檔期爆量 「景氣回升、薄利多銷」是主因

▲329檔期建案。（圖／591提供）

記者張瑞傑／綜合報導

329檔期全台房市推案破5000億、堪稱近年最大案量的一次；專家分析，2019年下半年總統大選以及中美貿易戰的不確定因素，加上近期台商資金回流、自住買盤也的確回溫，讓建商順勢公開過去遞沿中的預售案；再者， 2018年上路的雨遮不登記、導致住宅產品獲利降低，建商必須比過去賣更多戶才能維持利潤，也造成此次爆大量的推案市況。

相較於2017、2018年建商保守心態、多以處理於屋為主，甚至預售新案不斷地延公開時程，永慶房屋集團業務總經理葉凌棋表示，此次329檔期可說累積不少購屋能量，2018年房價築底、2019年市場氛圍轉向樂觀，購屋議價期縮短，讓建商順勢將過去遞延的建案公開；在市場一片看好下，預計第二季將是購屋交易高峰期。建商部分，升豪建設經理張欽輝認為，2018年新版雨遮不計算上路後，也是造成推案量大增的主因之一；「雨遮不計算讓建商獲利降低，為了維持過去同樣利潤，建商採取薄利多銷策略，造成市場上推案量大增。」

由大睦建設總經理李文科認為，市場回溫、產品回應總價考量，坪數將會更小、總價高低將不再由坪數決定，而是地段、規劃以及建材配備，「在軌道經濟串聯下，在既有生活圈支撐下形成新的捷運站生活圈，產品配備有落差、以吸引不同需求的客群，針對不婚族、退休族甚至小家庭個有不同。」