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3月全台交易量較去年同期成長23%

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▲▼信義計畫區豪宅群。（圖／記者湯興漢攝）

▲3月房市漸回溫。（圖／記者湯興漢攝）

記者張瑞傑／台北報導

中美貿易戰趨緩、台股再度站上萬點、民眾消費信心增，加上農曆年前壓抑的買氣在年後遞延出籠，3月全台交易量與1月相比量增20%，其中，北市交易量成長18%，新北增加28%，桃園量增29%，新竹縣市成長32%、台中成長17%，台南與高雄則分別成長21%與8%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，1、2月適逢農曆春節，原本就是房市傳統淡季，年前看屋、購屋意願降低，房市交易低迷，過年後才開始進行購屋計畫與行動，加上228連假四天假期，交易量減少是必然，因此，若將3月交易量與農曆年前完整交易天數的1月相比，較能看出交易熱度變化，今年3月交易量較1月成長20%，可見開春以來房市買氣旺，預估4月交易量還有成長的空間。

若與去年同期相比，全台交易量也有23%的增幅，根據永慶房屋研展中心統計：與去年3月相比，七都3月房市交易量表現，北市交易量增23%，新北增加24%，桃園交易量成長21%，新竹縣市量增21%，台中成長22%，台南增加8%，高雄大幅量增31%。謝志傑指出，去年年底九合一大選後，民眾購屋信心回升，加上近期受到中美貿易戰爭端趨緩、美國聯準會今年暫停升息，買氣持續增加，讓今年3月交易熱度攀高。

觀察3月七都房價發現，謝志傑說明，房價均呈現正負2%內的區間整理，持續呈現盤整格局，目前沒有政策影響下，房市回歸正常市場供需，只要買賣雙方價格認知產生共識，量增機會大。謝志傑補充，觀察近期帶看、收斡較2月增加逾一成，民眾購屋意願增加，看屋積極度增，同時，部分買方開始認同價格，議價轉趨理性，只要買賣雙方價格認知差距縮小，就容易成交。

關鍵字：房產3月買氣購屋自用大台北桃園

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