ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

上半年旺季開跑　3月房市交易比去年熱

ETtoday新聞雲

▲2018年家戶購屋比呈現緩漲態勢。（圖／記者張瑞傑攝）

▲3月房市和去年同期相比量增約18%。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

信義房屋統計全台門市3月房市交易狀況，3月房市和去年同期相比量增約18%，主要都會區普遍都呈現量增表現，台北市年增28%、新北年增18%，北部買氣回籠跡象明顯，今年3月整體房市買氣表現明顯優於去年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去兩三年房市移轉棟數都是歷史的低量，顯見過去一段房市修正時期，市場上累積了一股遞延的購屋能量，隨整體房市價量逐漸穩定，買盤也逐漸回籠，尤其當購屋人發現最近看的房子，被其它買方成交後，心態上就會轉趨積極一點，而今年開春後市場買盤就快速回籠，反應到3月房市交易量能出現明顯回溫。

台北市3月房市交易量年增28%，平均房價也拉高至每坪62.3萬元，主要台北市大安區、中正區等市中心區域，交易量明顯回溫，拉高整體平均單價，另外也觀察到台北市的換屋型買盤出籠，帶動市場交易增溫。

新北市則是交易量能增18%，平均成交價每坪34.1萬元，優於去年同期的33.6萬元，整體表現平均，北市外圍第一圈的捷運站生活圈，或者是外圍相對平價的重劃區，都可發現買氣回籠，交易量較去年同期反彈。

中南部地區則以台南與高雄的表現最佳，台南市交易量年增逾3成，尤其是區域內的店面、透天土地等產品，買氣表現維持高檔，高雄市則是交易年增8%，延續去年第四季以來的強勁表現。

曾敬德表示，3、4月是房市交易的黃金月，通常交易量會較其他月份平均多出1成以上，而今年買氣在年後很快就回籠，不過現階段市場上仍以穩定的自用型買盤為主，並非有明顯投資或追價狀況，因此價格還是維持區間盤整機率較高。

關鍵字：房產住宅3月交易量六都

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

上半年旺季開跑　3月房市交易比去年熱

信義房屋統計全台門市3月房市交易狀況，3月房市和去年同期相比量增約18%，主要都會區普遍都呈現量增表現，台北市年增28%、新北年增18%，北部買氣回籠跡象明顯，今年3月整體房市買氣表現明顯優於去年。

1小時前

329台中906億推案大爆發　興富發小宅強攻170億總銷稱王

總統、立委選戰年底即將開打，許多房產業者認為傳統建商推案檔期，搶在第一季的329檔期大推案，導致全台推案量暴增逾2千億。根據591數字科技（5287）旗下新建案統計，此次台中推案爆量906億，緊追於第一推案量新北市之後，其中推案量最大又以興富發（2542）建設的「夢幻誠」，以及勤美集團（1532）的「勤美之森」推案量150億、120億位列冠亞軍。

4小時前

雙北租屋族壓力爆表　佔新鮮人、雙薪家庭月薪6成

雙北房價高影響租金月月創新高，已經連續50個月上漲，據屋比房屋比價平台統計，雙北地區待租物件中，以北市待租套房平均租金開價最高，一坪要1686元、整層住宅一坪也要1491元，而以承租一間10坪大的小套房，剛出社會新鮮人每月6成薪資都拿去繳房租。

5小時前

東森房屋回歸東森集團　總裁王令麟誓言3年內重返第2大

東森房屋全盛時期店家數曾達400家，近年因房地產不景氣，目前店家數約220家，東森集團總裁王令麟29日在台中舉辦「榮耀再現 2019東森房屋全國店東大會」，首度號召全台200位加盟店店東、店長見面，王令麟宣布重掌東森房屋經營權，他並當場承諾，經過集團資源整合，3年內要讓東森房屋重返房仲界第2大。

19小時前

讀者迴響

熱門新聞

三張圖告訴你　雙北房屋租金壓力..

揭密日本凶宅網「大島てる」　風..

浴室21間　全美最貴豪宅要價7..

館長轟：台灣打轉30年房地產害..

5項指標顯示房市落底　李同榮：..

王令麟誓言3年內東森房屋重返第..

副都心2.6萬坪宏匯廣場正式上..

獨／Ruby為愛女裝修遊戲室　..

民調半數人想買房　兩類族群佔大..

辛亥站2分鐘　買超值31坪3+..

最新新聞更多

329台中906億推案大爆發

三張圖告訴你　雙北房屋租金壓力..

揭密日本凶宅網「大島てる」　風..

王令麟誓言3年內東森房屋重返第..

浴室21間　全美最貴豪宅要價7..

買房4助力　建商、父母、自己、..

賴建程：買屋首選人口多、房價抗..

蔡志雄：買屋比租屋划算！

副都心2.6萬坪宏匯廣場正式上..

329「竹科潤隆」　小宅熱銷3..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366