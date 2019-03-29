春燕來！　桃園三月量增34.4%高雄價漲最多

▲高雄房市回溫。（圖／ETtoday資料照）



記者張瑞傑／台北報導

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2019年3月七都價量變化，交易量比上月增18.7%，其中以桃園增幅最多達34.4％，其次為新北量增22.9%；而價格對上月七都各自盤整，唯以高雄漲最多7.6%；而進一步觀察本月和去年同期相較，桃園交易增幅也達20.2%，高雄價漲8.9%，七都整體比去年平均交易量增11.7%，價增4.2%，呈現「量增價穩」格局。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，受到中美貿易戰的影響帶動台商資金回流，桃園不僅工業地和廠房交易量增，返鄉台商也就近在桃園置產，凸顯了桃園在北台灣的商業戰略位置。延續去年的剛性需求買氣，各都在三月買氣仍持續增溫，價格穩定中小幅成長，也反映今年房市可望逐漸回歸市場機制的平衡。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園房市已經告別谷底，市場需求帶動價格逐漸回穩，輕移民人口往交通和生活機能成熟的區域移動，桃園市交易量前3名由桃園區奪冠、平鎮區第二，中壢區與八德區同時居第三名寶座。

相較去年價增最多的是高雄，張旭嵐指出，高雄目前是當紅炸子雞，北部廠商南漂投資的消息仍不間斷，包括海霸王集團三月標下八五大樓，顯示市場信心，後續觀光零售產業仍可望受到帶動，而不僅商用不動產交易動起來，外流人口也有陸續回流的現象，因此整體房市交易價量也都增溫不少，包括三民區、鳳山楠梓仍是近期的房市熱區，隨著需求增加，價格也略微增溫。