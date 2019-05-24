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影／上架5天「被下架」　忠孝復興站旁國宅比限量球鞋還搶手

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記者張瑞傑／綜合報導

房地產的最重要的要素就是地段，只要地段好、環境優，市場上可說是搶屋者眾；位於忠孝復興捷運站旁的35年宅「正義東村」，創下上架5天就被買方「下架」，換算一坪成交80萬元，符合市場行情。東森房屋忠孝敦南店店東周榮義表示，該案周邊有4大都更案進行中，新屋、名宅行情動輒200萬元以上，「在這裡只要單價低於85萬元，幾乎都會有購屋者承接。」

▲「正義東村」上架5天立刻成交創下話題。（圖／翻攝「老威看房」影音）

▲「正義東村」上架5天立刻成交創下話題。（圖／翻攝「老威看房」影音）

周榮義直言，位於忠孝東路248巷內的「正義東村」面對林蔭大道，步行3分鐘可抵達忠孝復興捷運站，環境鬧鐘取靜；加上該社區又是同區段少數有管委會、白天班管理員、坡平地下停車場、以及1樓法定車位的案件，市場上極少出售，只要一有售屋訊息，幾乎馬上被鄰居、家族買下。

他指出，這次的買方是長輩替二代添購的新婚房，兩夫妻年紀才30初頭歲，看好這裡方便機能與鬧鐘取靜氛圍，加上正義國宅都更案、復興南路富邦都更案、台電變電所、以及空軍俱樂部地上權等4大都更案的未來性，房價上看200萬元，兼具保值性與未來性，「忠孝復興站是台北市知名的轉乘站點，保值性高，在當地只要價格低於85萬元，購屋者就可以進去買。」

關鍵字：忠孝復興都更東森房屋正義東村國宅

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