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西螺找朋友！退伍男迷路...住旅社一晚「醒來變荒廢診所」　他回想嚇壞了

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▲▼ 這名YouTuber經常拍攝探索廢墟的題材，這次竟然發現一具腐爛的遺體 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲先生隔天一出旅館，發現竟變成荒廢診所。示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pxhere）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前分享丈夫碰到的離奇事件，當年剛退伍的他，從高雄騎車到西螺找朋友，結果傍晚時不幸迷路，於是隨意進一間麵店填飽肚子，並就近找了間旅社投宿，沒想到他隔天一出旅社大門，眼前竟成了荒廢診所，而事後回想當晚一連串靈異現象，瞬間不寒而慄。

人妻在「靈異公社」提到，先生20幾年前剛退伍時，從高雄騎車到西螺找朋友，由於在鄉間小路迷路，加上天色已暗，他便進到一間麵店果腹，順道問賣麵阿桑附近有沒有能睡覺休息的地方，打算隔天再和朋友碰面。

▲▼錦新大樓,日光燈,老舊,凶宅。（圖／記者謝盛帆攝）

▲半夜發生一連串詭異現象。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

當時，阿婆表示，這附近沒有住的地方，可能要到市區，不過他還是決定先騎出去再說，結果沒多久就看到一間旅社，雖然有些疑惑，但他心想「阿桑可能不是在地人，才不曉得這裡有旅社」，於是果斷停車，並推了半開的鐵門，大喊「有人在嗎？我要住宿~」，不一會兒有個阿婆出來招待，而他付了1晚100元房錢後，就迅速入住了。

房間內有一張床、一個搖椅跟書桌，桌上還有一面小鏡子，由於太過疲勞，先生放下東西後倒頭就睡，然而睡到一半，他突然感受到搖椅在晃，且聲音非常規律，受不了的他起身張望，赫然瞥見椅子上有團黑影，但一下子就不見了，所以也沒多想，並緩緩起身坐上搖椅抽菸。

▲▼鬼,鬼魂,鬧鬼,示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲他兩度看到黑影。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

後來睡意襲來，先生想回床睡時又看到了黑影，他傻愣了一下，只好拖著累炸的身體，拿起枕頭在地上睡下，而後一覺到天明。人妻說，「醒來時，他東西收收走出去時，抬頭一看旅社竟變荒廢的診所，他抓了抓頭，一下子就騎出去找到認識的路，後來也找到朋友。

事後，朋友陪他返回一探究竟，經過麵店時，阿桑看見他直問，「啊你怎麼又來了，昨晚在哪睡。」他先是回說不遠的旅社，接著順勢一問，前面是否有荒廢診所，而阿婆則回，「是有一間診所，但幾年前火燒掉荒廢了。」

不少網友看完超毛，但也有人抱持懷疑態度。對此，原po回應，「我只是轉述，信者恆信，不喜滑過謝謝大家。」

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關鍵字：旅社西螺診所荒廢診所退伍男靈異鬼打牆靈異公社

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