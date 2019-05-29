7年級董座不背大同後代包袱　推案主力平民風

▲新美齊股東會，由董事長林傳捷（中）親自主持。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

成功轉型，由大同集團第四代所帶領的新美齊（2442），今日舉辦股東會，該公司在2017年宣布為「新美齊集團建築品牌元年」後，去年在「PARK 259」、「JADE 12」等案交屋貢獻下，總營收成績達到61.3億元，其中有約52%，為營建收入，整體營收更創下9年高峰。面對大同集團近期紛擾，新美齊董事長林傳捷透露：「我們是獨立的體系，也沒有任何交叉持股的行為。營運自然不受任何影響」

新美齊目前成屋案包括「PARK 259」、「JADE 12」等案，前案自去年完工交屋，並順利入帳，全案並為新美齊物業管理所執行之代租代管案例，估計2019年起可繼續貢獻營收獲利，另外有餘屋部分，則預計明年總統大選過後再行銷售。後案基地位於信義區，為地上13樓、規劃1層1戶、坪數131坪的豪宅案，自去年開始公開銷售，目前已售5成。

該公司在林傳捷的規劃之下，至少未來3年內，每年皆有個案完工入帳，今年興建中個案、三重區「新美齊匯」，規劃地上12樓、坪數25~45坪產品，全案在2017年預售並接近完銷，預計今年9月可取得使照，若交屋順利，將可貢獻營收約4.5億元。

而去年還在搭建接待中心，就整棟銷售給AIT美國在台協會的天母案，預計明年9月取得使照、11月可交屋入帳，該案公司總銷金額為11.6億元，新美齊占35%、約4.06億元。林傳捷透露，該基地對面還有一塊約接近400坪的土地在整合中，預計將推出地上14樓、坪數40~45坪的個案，最快明年進場銷售。

另外，新美齊整合中的中正區中山堂周圍都更案，現正申請危老容積獎勵，該地塊更因買下「隆記菜飯」，聲名大噪，林傳捷說：「但此案由於中山堂已被核定為古蹟，因此建照取得還需要一點時間，希望最快今年底可以公開銷售。」

林傳捷認為：「適逢總統大選，勢必會消耗掉許多不必要的能量，尤其我們的建案規模不大，多在建地上搭建接待中心來銷售，銷售期若拉長，也會影響工進。所以我們選擇避開大選推案。」另外，新美齊持續獵地，瞄準捷運站周邊、具交通機能，或是市區精華土地，產品規劃則以2~3房為主力。