潤泰創新與三菱地所推出潤泰峰匯　捷運江子翠站約600米

圖、文／信義房屋提供

日本三菱地所首度插旗台灣住宅 就選拔尖夥伴潤泰創新

「潤泰來了！三菱地所也來了！」三菱地所，日本地產龍頭，此次跨足台灣住宅，攜手拔尖夥伴潤泰創新！【潤泰峰匯】以品牌雙強與潤泰卓越工法，帶來高規格的新選擇，堪稱江翠重劃區重量級個案，亦是大台北地區的年度指標案。

1735坪大基地 立足4933坪公園第一排

【潤泰峰匯】基地位於江子翠重劃區核心D區，1735坪壯闊基地，華江一路面約90米正對溪頭公園，華江七路面則對文中小預定地，步行到捷運江子翠站約600米，板南線一站到台北，整體地段條件萬中選一。



龍首地段繁華便利 一站台北、悠遊大新板

地理位置優越，穿梭大台北生活圈，不只擁有多道聯外道路，新舊商圈並進，坐擁8橋（新海/大漢/重翠/新北/華江/萬板/華翠/光復）、5快（台64/台65/新北環河/環河南北/水源），以及捷運板南線江子翠站約600米，一站就可到台北，兩站即可進出新板，未來環狀線完工後，距離新埔民生站約900米，3站接新北產業園區站，串聯機場捷運，交通極為便利！



江翠學區攻佔父母心 開車約6分達「435藝文特區」

【潤泰峰匯】近江翠明星學區江翠國中小，文中小預定地則在本案基地正對面，未來過個馬路就到學校，讓孩子睡飽上學好近！重劃區內還有譽為新北小華山的 「435藝文特區」，野餐日、假日電影院、音樂會、美展，隨時藝文饗宴滿堂，延伸藝文版圖！



【潤泰峰匯】基本資料

1735坪大基地｜4933坪公園第一排 | 捷運江子翠站約600米

27-55坪 2-4房純住宅

潤泰峰匯 貴賓專線 : (02)2252-8555

接待會館地址：新北市板橋區華江一路、華江七路口

建照號碼：106板建字第 00202號

建築代銷：信義代銷

經紀人：郭宜瑄（103）新北經字第002932號

