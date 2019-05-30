燙金天龍國門牌　月薪24萬只能選蛋白區　

▲想買一塊天龍國門牌，至少要支付2000萬元。（圖／記者吳杰澄攝）

詹宜軒／台北報導

想晉升天龍國子民，一塊門牌的代價，至少2千萬元！另外再根據這樣的門檻，去設定房貸，發現1個月至少得還款8萬元，至於甚麼樣的人，可以負擔得起每月8萬元的房貸？專家建議，「月收入至少要24萬元。」

據《住展》雜誌統計，今年截至5月29日為止，台北市新建案推案量約1052.7億元，可售戶數共2298戶，平均每戶總價（依開價計）約4581 萬元。其中，新建案平均總價最低的是北投、內湖、文山等3區，而北投區目前平均每戶總價約2871萬元，內湖區約2728萬元。最低的文山區，每戶總價約1957萬元，幾乎逼近2千萬元。等同要已2千萬元，買一塊台北市門牌，代價真的很高。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，「若把2千萬元，作為入手北市新房子的最低門檻，且自備款2成、貸款20年計算，每月房貸還款約需8萬元。以『333購屋法則』來看，則購屋者平均每月收入至少要24萬元以上，才能在台北市買到『蛋白區新房』。」

何世昌說：「因為負擔沉重，多數人只能挑選中古屋、或是縮小房屋坪數，或是『靠爸』、『靠媽』。再不然就是出走台北市，成為高房價的後遺症。」