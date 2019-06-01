扣押金、電費超收求助無門　3招避免租屋爭議

▲租屋新制6月上路，蘇貞昌透過官方LINE宣布。（圖／翻攝蘇貞昌官方LINE）

郭芳如／台北報導

住宅租賃糾紛頻傳，依地政局近年來統計資料，租賃糾紛以「押金返還或抵充爭議」及「水電、瓦斯及管理費負擔爭議」，占所有租賃爭議案件的2分之1以上。而內政部為促進租約公平合理，陸續實施《租賃住宅市場發展及管理條例》、《住宅租賃契約應約定即不得約定事項》，確保租賃雙方權益。

以下為地政局依常見租賃糾紛所彙整之教戰守則 :

教戰守則1：注意押金金額與約定事項內容

房客在簽訂租賃契約時，應仔細注意約定之押金金額，但若房客在居住期間，有租屋債務未清償，如欠房租、水電費、管理費等，或未盡到保管責任，導致房東損失（設備損壞）等情形，房東會優先拿押金抵扣。

教戰守則2 ：簽訂租約前詳列點交清單、並拍照存證

租賃雙方對退租後房屋「回復原狀」認知不同， 如釘釘子、油漆粉刷、更換門窗等，所以入住時的點交工作，十分重要，租賃雙方應詳列清單，並拍照存證，以免日後對原狀認知問題差異，而產生爭議。

教戰守則3 ：了解電價計費方式

簽約前，租賃雙方均須先了解台電的計費方式，房東收取電費，不宜超過台電計費的夏季用電、最高用電級距。此外其他生活費用如網路費、管理費等，建議在契約中明訂清楚，免生爭端。

信義房屋客服部執行協理劉韋德表示，押金扣抵計算方式的糾紛層出不窮，民眾若尋求自保，建議租賃契約簽訂後，可進行公證，屆時若遇到房東任意抵扣押金的行為，可強制執行返還；另外，民眾在租賃物件當下、返還房屋時，都必須拍照或錄影屋況存證，可避免不必要糾紛。