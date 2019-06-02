三峽北大大樓狂爆玻璃雨　居民嘆：快成為地區指標

▲北大特區。（圖／東森房屋提供）



記者黃靖惠／綜合報導

新北市三峽北大特區「濟宏社區」玻璃欄杆上個月底，10樓住戶又傳玻璃爆裂，為至今第14件爆裂，突如其來降下玻璃雨嚇壞路人，甚至被網友狂酸「快成為地區指標」，有居民認為當初建商設計不良，才導致玻璃爆裂，要求建商賠償損失，目前雙方仍在打官司，全案待判決。

網友在臉書社團PO文直指，該社區玻璃「真的掉不停，要砸死人才甘願喔？」，立刻引來不少網友怒批，「這棟樓真的有問題，玻璃已掉了好幾次，遲早會出人命，路過千萬要小心。」、「掉一次是過失，掉14次是蓄意吧。」

而住在社區正對面的陳住戶抱怨，「該社區大樓5年內玻璃至少爆5次以上，周邊住戶十分憂心，因為一樓有超商、牙醫診所，且附近還有安親班學生，一旦玻璃爆裂恰巧在放學時段，對於周邊聚集近50名學童的安全後果不堪設想。」

▲三峽北大特區大樓玻璃爆裂。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



10樓住戶上個月底再傳玻璃爆裂，從天而降玻璃碎片如同雨降下，嚇壞當時下方行經的路人，所幸並未造成人員傷亡，但當地里長也表示，該棟大樓屢傳玻璃爆裂，頻頻接獲周邊住戶投訴，住戶認為是建商當初設計不良，導致玻璃爆裂，但建商認為早已交屋，目前雙方仍在打官司，短期為維護行人安全，先設置頂棚，避免玻璃碎片波及路人。

新北市工務局表示，目前該社區與建商正循司法程序訴訟中，且由法院委託第三方公正單位鑑定報告，已於去年9月初完成，針對鑑定指出玻璃破裂原因，法院仍在審理中，目前全案仍待判決。

社區管委會也於法院審理期間，召開區分所有權人大會通過玻璃欄杆修繕提案決議，不過至目前為止，並未完成玻璃欄杆改善作業，對此工務局表示，已發文要求社區依當初管委會提送改善計畫限期改善，否則依法對所有權人處新台幣6萬元以上至30萬元罰鍰外，所有權人還得負起民事及刑事責任，請相關人員務必善盡維護建築物管理職責，避免類似情形再度發生。

▲三峽北大特區大樓玻璃爆裂。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）