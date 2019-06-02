ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

三峽北大大樓狂爆玻璃雨　居民嘆：快成為地區指標

ETtoday房產雲

▲▼北大特區。（圖／東森房屋提供）

▲北大特區。（圖／東森房屋提供）

記者黃靖惠／綜合報導

新北市三峽北大特區「濟宏社區」玻璃欄杆上個月底，10樓住戶又傳玻璃爆裂，為至今第14件爆裂，突如其來降下玻璃雨嚇壞路人，甚至被網友狂酸「快成為地區指標」，有居民認為當初建商設計不良，才導致玻璃爆裂，要求建商賠償損失，目前雙方仍在打官司，全案待判決。

網友在臉書社團PO文直指，該社區玻璃「真的掉不停，要砸死人才甘願喔？」，立刻引來不少網友怒批，「這棟樓真的有問題，玻璃已掉了好幾次，遲早會出人命，路過千萬要小心。」、「掉一次是過失，掉14次是蓄意吧。」

而住在社區正對面的陳住戶抱怨，「該社區大樓5年內玻璃至少爆5次以上，周邊住戶十分憂心，因為一樓有超商、牙醫診所，且附近還有安親班學生，一旦玻璃爆裂恰巧在放學時段，對於周邊聚集近50名學童的安全後果不堪設想。」

▲三峽北大特區某棟大樓玻璃爆裂。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三峽北大特區大樓玻璃爆裂。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

10樓住戶上個月底再傳玻璃爆裂，從天而降玻璃碎片如同雨降下，嚇壞當時下方行經的路人，所幸並未造成人員傷亡，但當地里長也表示，該棟大樓屢傳玻璃爆裂，頻頻接獲周邊住戶投訴，住戶認為是建商當初設計不良，導致玻璃爆裂，但建商認為早已交屋，目前雙方仍在打官司，短期為維護行人安全，先設置頂棚，避免玻璃碎片波及路人。

新北市工務局表示，目前該社區與建商正循司法程序訴訟中，且由法院委託第三方公正單位鑑定報告，已於去年9月初完成，針對鑑定指出玻璃破裂原因，法院仍在審理中，目前全案仍待判決。

社區管委會也於法院審理期間，召開區分所有權人大會通過玻璃欄杆修繕提案決議，不過至目前為止，並未完成玻璃欄杆改善作業，對此工務局表示，已發文要求社區依當初管委會提送改善計畫限期改善，否則依法對所有權人處新台幣6萬元以上至30萬元罰鍰外，所有權人還得負起民事及刑事責任，請相關人員務必善盡維護建築物管理職責，避免類似情形再度發生。

▲三峽北大特區某棟大樓玻璃爆裂。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三峽北大特區大樓玻璃爆裂。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字：玻璃雨三峽北大特區住戶管委會

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

三峽北大大樓狂爆玻璃雨　居民嘆：快成為地區指標

新北市三峽北大特區「濟宏社區」玻璃欄杆上個月底，10樓住戶又傳玻璃爆裂，為至今第14件爆裂，突如其來降下玻璃雨嚇壞路人，甚至被網友狂酸「快成為地區指標」，有居民認為當初建商設計不良，才導致玻璃爆裂，要求建商賠償損失，目前雙方仍在打官司，全案待判決。

33分鐘前

夏天蟲蟲大軍壓境　7大妙招剋居家蚊蟲

夏天又快到了，天氣逐漸變熱又加上連日大雨，濕熱環境，加速各式蚊蟲、蟑螂滋生，不想家裡變成蚊蟲遊戲的快樂天堂，民眾可參考信義房屋居家服務部提供7大抗蟲招數，利用簡單天然的小物，自製驅蟲工具迅速地擺脫蚊蟲。

4小時前

實價登錄1.0版如夜市賣盲包　學者：拆封才知買空氣

內政部推出實價登錄「建坪單價試算」功能，被質疑讓房價變得更「膨脹」、更混亂，對此房產學者章定煊肯定，內政部新推的「建坪單價試算」功能，多提供民眾一項補充資訊，更能精確的估價，不過也建議在虛坪中，雨遮、陽台、露台，能各自給予不同設算百分比，會更貼近實際價格。

5小時前

新光重劃正核心美地！公園當鄰居精裝修超給利　三亮點讓住戶「熊幸福」

人人心中理想的家各有不同，但生活機能絕對是首要重點，想要走幾步路就有吃的玩的，若有捷運就更好了，咻一下就到另一個熱鬧商圈。但到底何時才是下手的好時機呢？大家都在等房價更漂亮一點，但其實若有自住剛性需求，找到夢想中的美宅就別再猶豫，住起來「幸福」最要緊！

6月1日 10:00

中美貿易戰台商回流房市有感回溫　「臺中帝寶」成富豪指標性豪宅

中美貿易戰打得火熱，據傳至少3,000家台商已預備回台，就連外媒也預估這波台商回流至少將帶回超過2,000億以上的資金，並有專家預言：「台灣將迎接最好的10年！」這波中美貿易戰不只帶動「台灣製造大復活」，大量台商回台置產需求，明顯帶動豪宅房市回溫，在台灣各大主要城市狂掀豪宅交易熱潮。

6月1日 10:00

22億新地標落腳淡水　金鬱金香酒店6月試營運

旅行方式百百種，但有一種是別人還不知道，可是你已經去過了！去年2018年年底觀光人數已達1100萬人，2019年觀光客來台旅遊人數不斷增加，觀光熱潮持續延燒。而北台灣第一座結合住宿、旅行、學習、體驗、自然生態的新型態休閒園區「滬尾藝文休閒園區」，將在2019年9月正式開幕！其中園區與歐洲金鬱金香酒店集團合作的「將捷鬱金香酒店」，選在今年暑假6月搶先試營運。

6月1日 07:38

扣押金、電費超收求助無門　3招避免租屋爭議

住宅租賃糾紛頻傳，依地政局近年來統計資料，租賃糾紛以「押金返還或抵充爭議」及「水電、瓦斯及管理費負擔爭議」，占所有租賃爭議案件的2分之1以上。而內政部為促進租約公平合理，陸續實施《租賃住宅市場發展及管理條例》、《住宅租賃契約應月定即不得約定事項》，確保租賃雙方權益。

6月1日 07:37

影／自幼與母住案場10年　8年級代銷撞臉「狼王子」張軒睿

24歲代銷界的花美男陳楷傑外觀酷似電視劇「狼王子」男主角張軒睿，踏入建案代銷行業僅1年多，與旁人相比，卻多份超齡感，因為從小跟著母親，流連在桃園各大案場，白天看著母親跑單、晚上一家人住在實品屋，長達10多年時間，也對這份職業多份熟悉感，對待客人更多份服務熱誠。

6月1日 07:36

20萬枚「硬幣」付頭期款！陸攤商買房投資　職員數4小時崩潰

帶著現金去買房並不稀奇，不過在大陸山東省濟南市一名男子帶著20多萬枚「硬幣」，總價值約15萬人民幣（約69萬台幣）到建案接待中心付頭期款，房地產公司緊急調來20多名員工到場「數硬幣」，甚至動用「磅秤」秤重，花了近4小時才確認完畢。

6月1日 00:40

危老時程獎勵容積再延期？　營建署說話了

為了鼓勵老舊危險建築重建，政府修訂危老條款時程獎勵40％，其中10％時程獎勵容積到明年5月截止，近期不動產界紛紛呼籲「應再延長3年」，不過今天營建署表示，為鼓勵所有權人更積極整合，目前並未考量修法延長。

5月31日 18:51

讀者迴響

熱門新聞

快照鏡子！有這手面相「一定能買..

蟲蟲大軍壓境免驚　7大妙招成剋..

買氣足！竹北挑戰新竹房市寶座

影／8年級代銷界花美男　撞臉「..

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診..

22億新地標落腳淡水　金鬱金香..

實價登錄1.0版遭批膨風房價　..

扣押金、電費超收求助無門　3招..

3字頭新莊潛力區　塭仔圳後勁強

陸攤商拿20萬枚「硬幣」買房　..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

連爆14起！三峽北大大樓狂下玻..

蟲蟲大軍壓境免驚　7大妙招成剋..

實價登錄1.0版遭批膨風房價　..

台中建商祭出給力好康！

中美貿易戰掀台商返鄉富豪移民潮

22億新地標落腳淡水　金鬱金香..

扣押金、電費超收求助無門　3招..

影／8年級代銷界花美男　撞臉「..

危老時程獎勵容積大限到　營建署..

才被小股東關心就賣掉　華固17..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366