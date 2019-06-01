20萬枚「硬幣」付頭期款！陸攤商買房投資　職員數4小時崩潰

▲濟南市一名男子帶著20多萬枚硬幣到建案接待中心付頭期款。（圖／翻攝自大陸網站）

大陸中心／綜合報導

帶著現金去買房並不稀奇，不過在山東省濟南市一名男子帶著20多萬枚「硬幣」，總價值約15萬人民幣（約69萬台幣）到建案接待中心付頭期款，房地產公司緊急調來20多名員工到場「數硬幣」，甚至動用「磅秤」秤重，花了近4小時才確認完畢。

綜合媒體報導，一名男子29日晚上6點多開著小貨車載了許多裝滿硬幣的飲水桶，到當地建案接待中心準備付頭期款。根據房地產工作人員表示，看到該名男子帶著裝滿硬幣的20個飲水桶進門，說要買房投資時全場震驚，一開始動用7人數硬幣還不夠，緊急調派人員到場幫忙，因為數量太多數不完，決定拿出磅秤用秤重的方式來計算金額，最後總計約為15萬800多人民幣，一直到將近晚上10點才完成大工事。

▲因為20個飲水桶滿的硬幣太多，還動用磅秤用「秤」的。（圖／翻攝自大陸網站）

該名男子自稱開雜貨店，平常賣魚、豆腐、豆芽等貨品。他表示，賣雜貨賺得少，常常有零錢，這些硬幣平常就存著，存個十年八年沒地方放，銀行也不收，決定買房子做投資，除了運來的15萬，還有10幾萬放在家裡。

據了解，雜貨老闆買的是一套31平方公尺（約9.4坪），總價約43萬人民幣（約197萬台幣）的公寓套房。工作人員在確認總金額，並協調當地銀行收款後，拒絕雜貨老闆再運來剩下的硬幣，儘管有此經驗，房地產公司表示未來不會拒絕其他客戶用硬幣來付款。