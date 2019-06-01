ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

20萬枚「硬幣」付頭期款！陸攤商買房投資　職員數4小時崩潰

ETtoday房產雲

▲▼山東濟南市一名男子載了20多萬枚硬幣到建案接待中心買房。（圖／翻攝自大陸網站）

▲濟南市一名男子帶著20多萬枚硬幣到建案接待中心付頭期款。（圖／翻攝自大陸網站

大陸中心／綜合報導

帶著現金去買房並不稀奇，不過在山東省濟南市一名男子帶著20多萬枚「硬幣」，總價值約15萬人民幣（約69萬台幣）到建案接待中心付頭期款，房地產公司緊急調來20多名員工到場「數硬幣」，甚至動用「磅秤」秤重，花了近4小時才確認完畢。

綜合媒體報導，一名男子29日晚上6點多開著小貨車載了許多裝滿硬幣的飲水桶，到當地建案接待中心準備付頭期款。根據房地產工作人員表示，看到該名男子帶著裝滿硬幣的20個飲水桶進門，說要買房投資時全場震驚，一開始動用7人數硬幣還不夠，緊急調派人員到場幫忙，因為數量太多數不完，決定拿出磅秤用秤重的方式來計算金額，最後總計約為15萬800多人民幣，一直到將近晚上10點才完成大工事。

▲▼山東濟南市一名男子載了20多萬枚硬幣到建案接待中心買房。（圖／翻攝自大陸網站）

▲因為20個飲水桶滿的硬幣太多，還動用磅秤用「秤」的。（圖／翻攝自大陸網站）

該名男子自稱開雜貨店，平常賣魚、豆腐、豆芽等貨品。他表示，賣雜貨賺得少，常常有零錢，這些硬幣平常就存著，存個十年八年沒地方放，銀行也不收，決定買房子做投資，除了運來的15萬，還有10幾萬放在家裡。

據了解，雜貨老闆買的是一套31平方公尺（約9.4坪），總價約43萬人民幣（約197萬台幣）的公寓套房。工作人員在確認總金額，並協調當地銀行收款後，拒絕雜貨老闆再運來剩下的硬幣，儘管有此經驗，房地產公司表示未來不會拒絕其他客戶用硬幣來付款。

關鍵字：房地產頭期款山東濟南

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

20萬枚「硬幣」付頭期款！陸攤商買房投資　職員數4小時崩潰

帶著現金去買房並不稀奇，不過在大陸山東省濟南市一名男子帶著20多萬枚「硬幣」，總價值約15萬人民幣（約69萬台幣）到建案接待中心付頭期款，房地產公司緊急調來20多名員工到場「數硬幣」，甚至動用「磅秤」秤重，花了近4小時才確認完畢。

1小時前

危老時程獎勵容積再延期？　營建署說話了

為了鼓勵老舊危險建築重建，政府修訂危老條款時程獎勵40％，其中10％時程獎勵容積到明年5月截止，近期不動產界紛紛呼籲「應再延長3年」，不過今天營建署表示，為鼓勵所有權人更積極整合，目前並未考量修法延長。

7小時前

才被小股東關心就賣掉　華固公告17.5億出售高雄土地

5月28日的股東會上，華固建設才被小股東關注高雄三多土地，未來是否有開發準備，當時，發言人洪嘉昇表示：「土地尚未有進一步開發計畫，目前作為停車場出租中。」事隔3日，華固即在今日宣告土地已以17.5億元，出售給都山林開發。華固自評，出售該案稅前毛利約1000萬元。

7小時前

有巢氏房屋=社區專家印象太強！買社區指名度超高！

有巢氏房屋，主打「社區大小事，就找有巢氏」的在地經營形象，成功形塑「社區專家」的品牌定位，親切的「小巢」在消費者心中更是深植人心。2019全新店視廣告推出的同時，有巢氏房屋在全台的店數也再度往前推進，邁向300店，目前全台約有3,600位熱心房仲經紀人「小巢」，深入各社區提供在地房產服務。

8小時前

3字頭卡位大新莊潛力區　塭仔圳後勁強

機場捷運通車後，交通建設議題讓不少購屋族將眼光關注在沿線各站房市，其中，位處新北市新莊區、泰山區交界的A5泰山站、A6泰山貴和站，鄰近副都心重劃區與新莊舊市區，房價落在3字頭，相比A4新莊副都心新屋房價4~5字頭起跳，可謂捷運機場線前段，房價相對親民的新北門牌區域。

9小時前

充足買氣當後盾　竹北挑戰新竹房市寶座

近年竹北房市熱，尤其在重劃區周邊更是明顯，遠東集團近期取得光明六路、莊敬北路的「停八BOT案」，這座名為「遠東新世紀」的百貨商城，是遠東集團在新竹地區的第4座百貨商城，也是新竹縣的首座大型百貨商城。

9小時前

信義房屋創辦人周俊吉　交棒薛健平任董事長

信義房屋董事長周俊吉今日宣布交棒，由原任副董事長的薛健平，接任董事長職務。周俊吉則續任信義房屋董事，並將把時間資源，投入思考及擘劃集團整體發展為主軸。

9小時前

蛋黃區試圖抬價　5月房市買氣外溢　肥了蛋白區

5月買氣外溢，傳統蛋黃區交易量不如預期，對比去年同期，桃園市成長45.5%最多，台南市也達34%。而六都住商機構全體系交易量，對比去年5月，增加17.9%。對比去年5月，唯一年減的僅有台北市，年減約11%。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，過完年之後，自用客戶進場外，低價話題區也有投資盤進場，「但北市價格轉硬，形成抗性，自然也拖累買氣。」

10小時前

女力崛起成就不凡　信義房屋女性同仁近4成

從事房仲業者多數為男性，信義房屋的女性同仁這幾年卻逐步成長至將近四成，顯示近年房仲專業經理人女力崛起。人稱房產天后的信義房屋陳明玉，就是女力最佳代表，在信義服務的20多年中，不只連續11年成為信義房屋Top 1，屢創紀錄，更於2018年成為信義房屋首位也是唯一的不動產首席顧問。

11小時前

5月房價觸底反彈　雙北靠自住客撐出交易量　

5月房市旺季，卻受中美貿易戰、股市價跌因素影響，導致全台交易量月減，其中雙北地區換屋市場買氣略微衰退，反靠著首購族群交易量撐場，對此信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年市場買氣仍比去年好，觀察平均成交單價都出現一波觸底反彈，顯示房市前景雖好，但是價格反彈造成買方抗性，進而影響房市的交易量。

11小時前

讀者迴響

熱門新聞

陸攤商拿20萬枚「硬幣」買房　..

獨／30年的回憶　天母麥當勞確..

危老時程獎勵容積大限到　營建署..

信義房屋創辦人周俊吉　交棒薛健..

3字頭新莊潛力區　塭仔圳後勁強

房價還在跌　專家提議多等1年、..

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診..

比行情價高2倍　A7合宜宅一拍..

韓流飄散？　高雄房市交易量陷入..

才被小股東關心就賣掉　華固17..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

危老時程獎勵容積大限到　營建署..

才被小股東關心就賣掉　華固17..

有巢氏房屋=社區專家印象太強

3字頭新莊潛力區　塭仔圳後勁強

買氣足！竹北挑戰新竹房市寶座

信義房屋創辦人周俊吉　交棒薛健..

5月房市買氣外溢　肥了蛋白區

房價觸底反彈　雙北5月靠自住客..

公寓失守每坪38萬　吳建賢：純..

韓流飄散？　高雄房市交易量陷入..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366