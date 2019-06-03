高雄屋主價格越踩越硬　5月交易量月減2％

▲房市示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

桃園、台中、台南、高雄今天陸續公布5月份買賣移轉棟數，其中台中4141棟月增25.6%，是目前4都增幅最高，創2016年房地合一上路以來的新高，反觀今年前4個月大熱門高雄市交易量卻趨緩跌幅2％。房仲業者分析，高雄市主要受到市政的話題性帶動，投資置產型的買方南下購屋，也因買氣大幅提高，屋主價格開始轉硬，促使5月交易量開始有趨緩的現象。

台中市5月買賣移轉共4141棟，月增25.6%、年增13.0%，月增幅度是四都最高，創2016年房地合一上路以來的新高，對此大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，睽違3年多，台中單月買賣移轉再度創新高，除了北屯區、西屯區的交屋量挹注外，買方購物意願增加，也是回溫的主因，尤其機能佳或具有話題的區域，是台中市的主力戰區。

另外，桃園市5月買賣移轉共3667棟，月增20.0%、年增8.8%，持續走揚，且為最近一年半以來的新高。她也分析，桃園市今年第1季表現並不出色，從第2季開始增溫，顯見價格相對低、未來尚有期待的可能，仍舊吸引買方入手。

最受注目高雄市前4個月買賣移轉爆大熱門，5月份3626棟卻月減2.2%，雖與去年同期相比年增幅度也達到15.7%，至於台南市維持微幅增溫的格局，5月移轉棟數2216棟，月增7.3%，年增1.2%。

郎美囡表示，高雄市在新市長上任後買氣大幅增加，主要受到市政的話題性帶動，投資置產型的買方南下購屋，不過也因為買氣大幅提高，屋主價格開始轉硬，5月份的交易量開始有趨緩的現象。