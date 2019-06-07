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店面金雞母收租比定存好？　顏炳立：投資神話破滅

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▲▼台北復興南路二段上知名清粥小菜「無名子」店面成功出租。（圖／記者黃靖惠攝）

▲店面空置神話破滅，此為示意圖非關新聞事件。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

滿手現金的投資者將投資店面視為資金避風港，認為穩定收租、遠比放在銀行定存來得好，但戴德梁行總經理顏炳立在《顏炳立市場觀點》專欄中指出，「消費習慣改變，實體店面萎縮，印證店面投資市場繁華已盡，店面價不跌、不會有空置的神話破滅了！」

顏炳立表示，「消費習慣改變，實體店面萎縮，印證店面投資市場繁華已盡，有人、沒潮反映店面市場美麗與哀愁，一則東區店面空店潮的新聞，把店面市場夢幻的高收益、高價格打入凡間，道盡了店面投資市場的一場遊戲一場夢，店面價不跌、不會有空置的神話破滅了！」

他指出，當全球最強勢的貨幣美金，給付1年3～3.5%的定存利率，等於宣告台灣店面投資市場掛了，因為強勢貨幣不必擔心大幅跌價的風險，而店面低投報率，卻可能面臨房價下修2到3成的損失。而因為台幣1年定存1.04％，逼得大部分資金逃離不漲房市，跑去搶買美金，轉去定存。

顏炳立認為，3年前美金兌換台幣維持在29～29.5元，即代表資金挪移端倪，也預告店面投資市場結束，因為店面的投報率，還強勢維持1.9%~2.3%，目前市場已冷卻降溫、兵臨城下，若搶著進場投資，則會面臨低收益率、租客降租、撤店，及價格大幅下修的風險。

他表示，沒有永遠上漲的租金及房價，不論地段好或差，市場會變、環境會變、人潮會轉移，若房東沒降租就得撤離，一撤離產生骨牌效應，若是租金降了，價格就肯定被影響，這是投資的價與值觀念。顏炳立說：「政府拯救東區，棒子要少一點，蘿蔔要多一些，搶救人潮的藥方是『店要開、燈要亮、面要理、街要管、人要在』。」建議舉辦能夠聚客的活動，團結商家協助管理，找出產業特性，引進新產業。東區沒有殞落，只是衰退，忘掉美麗的過去，接受事實、調整自己，才能解決商圈面臨衰退的哀愁。

關鍵字：戴德梁行顏炳立店面金雞母

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