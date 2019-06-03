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大群館改裝成「凱旋苑」…再招租惹議　侯友宜1句話回應！

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▲建管處、都發局、消防局會勘文化大學大群館、都發局高國峯工程司、建管處使用科股長楊景程▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲位於文化大學旁的5層樓集合式住宅建物「凱旋苑」，原本被用做文大大群館學生宿舍。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

新北市長侯友宜去年選舉期間曾陷入文化大學「大群館」宿舍爭議。如今，文化大群館已經改裝完成並委外管理招租，同時更名為「凱旋苑」。侯友宜3日受訪被問到此事時表示，「全部由新壽公司對外說明」。

文化大學旁的「凱旋苑」前身原是侯友宜妻子任美玲名下建物，申請99個門牌以集合住宅名義取得使用執照，隨後透過「又昱公司」與文化大學簽約，成為「大群館」學生宿舍。

侯友宜去年競選新北市長期間，大群館建物爆出避稅等爭議，全案經台北市政府都發局認定，建物做學生宿舍違反土地使用分區規則，又昱公司與文大解約，入住學生也被迫遷出。

近期，大群館被發現重新裝潢並改名「凱旋苑」，並委外重新招租，過去4人房每人月租金約4500元，如今改為雙人房每月租金8千元，單人月租1.6萬元，卻被質疑租金偏貴，再度引發爭議。侯友宜3日赴市議會備詢，休息時間受訪時表示，「全部由新壽公司自己對外作說明」。

目前，該建物已經委託新壽公寓大廈管理維護公司代為管理，根據社群網站上的招租訊息，「凱旋苑」共有單人及雙人套房103間，強調有保全、專業管理、光纖網路、專人打掃公共空間和代收垃圾，並設有公共區域監視器、飲水機等設備。

關鍵字：侯友宜大群館凱旋苑房產雲

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