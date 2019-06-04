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狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

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▲▼狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號（圖／翻攝細說淡水）

▲除了白色框框很醒目，外牆磚嚴重剝落也讓人怵目驚心！（圖／翻攝自臉書細說淡水，下同）

網搜小組／綜合報導

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

一名女網友在臉書社團《細說淡水》表示，日前她經過淡水太子廟，空蕩蕩的馬路上，讓眼前的大樓格外醒目，每層樓都有白色框框，她好奇發問「這棟大樓外牆怎麼回事？」

仔細看照片，牆上不規則狀的框框，讓人越看越匪夷所思，有些甚至被打「X」符號，且部分區塊連磚牆都剝落，不免令人看了心慌慌。不過要在18層樓高的外牆「作畫」幾何圖形，到底是何方神聖？掀起網友熱議，有人笑虧「外星人做記號」、「要裝LED燈跟外星人打訊號」、「塗鴉藝術」、「迷宮」、「遮光罩」，也有人忍不住回應「密集恐懼症，覺得噁心」、「如遇較大的地震會很危險」。

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▲▼狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號（圖／翻攝細說淡水）

▲▼狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號（圖／翻攝細說淡水）

另外，有專業網友透露，這棟大樓是國家新都，是「新市鎮最早開發的建案」、「當年李登輝執政時，所推出的一坪6萬元的國宅」、「當年整個新市鎮荒山野嶺的，只有這個大社區…好久了」、「這個社區叫國家新都，是內政部營建署～只有這一個鳳翔區才有這樣的問題～包括後面即使是朝北的龍騰跟鯉躍區其實都沒有這樣的狀況～我們都戲稱該社區是一流的建材～二流的格局～三流的施工～不過大致的評比還算不錯」、「有框起來的地方，是當年施工單位工法不當，導致外牆磁磚剝落，（只有一棟樓的牆如此，其它棟沒有問題），目前好像、可能、應該是在申請國賠、打官司中，（因為這社區是營建署蓋的）」。

▲▼狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號（圖／翻攝細說淡水）

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關鍵字：淡水外牆新市鎮白框大樓

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