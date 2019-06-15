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香港租金世界最貴！「第二名城市」在美國　但居民扣房租還有14萬可花

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▲▼2019Wealth-X報告指出美國億萬富豪的人數佔最大比例，其中舊金山每1萬多人就有一位富豪。（示意圖／達志影像）

▲德意志銀行研究指出，2019年全球收入最高城市為美國舊金山。（示意圖／達志影像）

文／鏡週刊

德意志銀行針對全球56個城市進行研究，分別調查月平均收入、租金和可支配收入，房租為全美最高的舊金山，因平均月收入比去年飆漲了31%，擠下瑞士蘇黎世，成為2019年全球收入最高城市第一名。

舊金山薪資漲　平均月收入全球最高

該研究指出，舊金山月平均收入自2018年以來漲了31%，過去5年增長了88%，平均月薪為6,526美元（約新台幣185,461元），成為2019年最高收入的城市。

瑞士蘇黎世今年排行第二，平均月收入為5,896美元（約新台幣205,278元），收入在過去5年衰退了18%；紐約名列第三，平均收入達4,612美元（約新台幣145,072元），較去年成長了12%；波士頓和芝加哥位居第四、第五名，平均月收入約在4,000美元上下（約新台幣125,821元）。

平均月收入最高城市前10名

舊金山，美國，$6,526美元
蘇黎世，瑞士，$5,896美元
紐約，美國，$4,612美元
波士頓，美國，$4,288美元
芝加哥，美國，$4,062美元
雪梨，澳大利亞，$3,599美元
奧斯陸，挪威，$3,246美元
哥本哈根，丹麥，$3,190美元
墨爾本，澳大利亞，$3,181美元
倫敦，英國，$2,956美元

該研究指出，全球最高月收入城市多呈現衰退趨勢，例如雪梨比去年衰退8%，比起過去5年少了2成，奧斯陸比起去年也少了11%，倫敦也比去年減少了13%。

月收入減少最多的是阿根廷的布宜諾斯艾利斯，衰退了將近5成，平均月收入僅剩527美元（約新台幣16,577元）。南非最富裕地區之一的約翰內斯堡則衰退了26%，平均月收入為1,223美元（約新台幣38,470元），土耳其的伊斯坦堡減少了31%，居民平均月收入是433美元（約新台幣13,620元）。

平均月收入墊底的城市為埃及的開羅，平均月收入為206美元（約新台幣6,479元），及奈及利亞的拉各斯平均月收入為236美元（約新台幣7,423元）。

房租全球最高　 香港月薪扣掉租金是負值

以兩房公寓的租金為基準，德意志銀行研究指出，2019年租屋成本最高的城市為香港，香港人平均月收入為2,500美元（約新台幣78,638元），但租屋平均成本卻高達3,685美元（約新台幣115,913元），呈現月均收入遠遠地於租金的窘境，以同樣等級的公寓來看，香港的租金比起全球收入第三高的紐約市高了1.27倍。

以房租排行對照平均月收入排行，香港和巴黎都不在全球收入最高收入前十名，但卻擠身最高房租前五名。

每月房租全球最高城市前五名（以兩房公寓為基準）

香港，中國，3,685美元
舊金山，美國，3,631美元
紐約，美國，2,909美元
蘇黎世，瑞士，2,538美元
巴黎，法國，2,538美元

舊金山羨煞人　「可支配收入」每月有14.8萬

根據月收入與房租，德意志銀行研究以兩個工作者收入一起平分兩房公寓的房租後，剩餘的費用再除以2，作為 「可支配收入」的推算基準。舊金山平均房租雖為全美第一、全球第二，但以月收入扣除房租後，每月仍有4,710美元（約新台幣148,155元）的可支配收入，令人稱羨。

全球最高「可支配收入」城市大抵與「最高平均月收入」城市入榜名單相符，僅名次稍有異動。不過，紐西蘭的威靈頓擠掉全球月均收入最高第10名的英國倫敦，成為全球可支配收入最高城市的第10名。

可支配收入（扣除房租後）最高城市前十名

舊金山，美國，4,710美元
蘇黎世，瑞士，4,626美元
芝加哥，美國，$3,298美元
波士頓，美國，$3,188美元
紐約，美國，$3,157美元
雪梨，澳大利亞，$2,615美元
墨爾本，澳大利亞，$2,485美元
奧斯陸，挪威，$2,342美元
哥本哈根，丹麥，$2,285美元
威靈頓，紐西蘭，2,075美元

該研究也指出，埃及的開羅、孟加拉首都達卡及菲律賓首都馬尼拉雖房租成本不算高，但微薄的收入扣除房租後，可支配收入也所剩無幾。

雖成為2019年全球收入最高城市，舊金山光鮮亮麗的背後，也面臨許多人無法負擔高房租，導致無家可歸，比起上一次統計多出了17%。光是舊金山地區初估無家可歸的人就已超過8000人，突破過去17年以來的紀錄。

參考資料：CNBC、The Guardian


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