連12個月失守6字頭行情　北市這4區單月賣不到30戶　

▲北市大樓行情連12個月，滑出單價6字頭水平。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

北市地政局公布最新不動產市場動態月報顯示，今年2月實價登錄買賣交易件數559件，較1月減少322件，減幅達36%，與去年同期相較增加28件，增幅5.27%。

再進一步分析，今年2月住宅單坪均價50.6萬元，為2016年8月後次高，連續3個月走升，但對比住宅大樓平均單價2018年2月開始走跌，今年2月單坪均價56.79萬元，已連12個月滑出單坪60萬元水準。

2月買賣交易數量，以中山區87件最多、南港20件最少，其中中正、松山、南港、大同區單月交易戶數低於30戶，成交金額5.36億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市住宅大樓房價，近2年應該仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但細細觀察，可見價格漲跌幅並不大，處於較穩定狀態，且目前市場現況仍樂觀。

曾敬德表示，今年2月橫跨過年過節，休假天數較長，直接影響實際工作天數，也影響市場交易量減少，至於價格部分，觀察到今年初起，部分區段，已有微幅調漲的趨勢。