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租屋18年！公務員夫妻「沒買房全投資」…退休安排回老家　網讚爆

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▲▼房子,房租,鑰匙,房客,回家,租屋。（示意圖／pixabay）

▲原PO和先生已經租屋18年。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友貼文表示，因為她和先生買房的觀念差異很大，所以一直都沒看到喜歡的房子，一路租屋租了18年。她說，2人便乾脆把錢拿來投資，目前投資每年的股利50萬，外加再6、7年後孩子們都長大了，便打算2人都退休後，就回先生鄉下老家住，「有人也是這樣，打算租屋個2、30年，後來回去住老家的嗎？」

這位女網友在《Mobile01》發文「租屋第18年……」，說她和先生都是公教人員，之前打算買房時，因為2人觀念差異甚大，「先生要的是新房子，是要傾2人之力才能負擔的新房；但我覺得天有不測風雲，所以我想要買的是1個人可以負擔的舊房」，外加一直沒看到喜歡的房子，房價又節節向上，2人便一直租屋。

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▲▼房子,房租,鑰匙,房客,回家,租屋。（示意圖／pixabay）

▲原PO打算退休後就回丈夫鄉下老家住。（示意圖／pixabay）

原PO說，租屋以來都是碰到好房東，而且房租也便宜，1個月1萬多塊。接著她表示，在沒買房之後，2人乾脆把錢拿來投資，目前投資每年的股利50萬；2個小孩分別是14歲和12歲，夫妻倆再撐個6、7年，小孩大概也就離家了。

「目前我還有10年退休，先生還有20年退休」，她計劃10年後先退休，去住先生工作地附近的宿舍，等先生也退休後，就回到男方鄉下老家，「雖然真的很鄉下，旁邊只有幾戶人家跟田，但開個10分鐘還是有全聯跟全家」，最後也問「有人也是這樣，打算租屋個2、30年，後來回去住老家的嗎？」

看到貼文後，許多人紛紛留言支持不買房的決定，「穩定的職業與收入租房又如何，樓主的職業財務條件都很優了，重點是還有老家可以住，不用另外買房，少了這一筆大費用，退休生活應可無慮了」、「股利50已經暴打很多人了，即便再給你租20年，總房租也只能買野外而已」、「不買房，人生還是在過，只要自己開心就好」、「我喜歡你這種人，你是照亮社會大眾的一盞光」、「我覺得這樣的規劃很棒，人生並不是一定要靠買房子賺錢」。

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關鍵字：買房租屋租房公務員Mobile01

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