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想在台北租屋！新鮮人「月入10萬」　網勸置產：選「捷運旁小套房」都可以

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▲▼房子,房租,鑰匙,房客,回家,租屋。（示意圖／pixabay）

▲原PO本來租房預算是1萬元。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

一般新鮮人通常不太會花大筆預算在租金上。一名網友貼文表示，他從國外畢業回來，在台北找到工作，月薪大約7萬，加上年終可以到10萬元。但原PO在找租屋處的時後，原本預設1萬，卻因為環境很糟，最後想設定找2萬元的房間，被朋友笑白痴，讓他忍不住問「新鮮人在台北花2萬租房是不是太誇張？」

這位網友在《Mobile01》貼文，說他剛從國外畢業回來，順利地在台北找到工作，一個月薪水大約7萬元，若加上年終和有的沒的，算一算月薪可到10萬元。因為要在台北工作，所以他也打算租房，「原本預算設1萬，結果去看房發現屋子很破……外面環境也很糟」。

原PO說，可能是因為該租屋處附近很多餐飲業，他看房時，還發現屋子門口有幾隻老鼠在竄。原PO於是將預算提高到1萬5千元，發現還是找到一樣的破房，只是位置剛好在捷運站旁邊。

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▲▼房子,房租,鑰匙,房客,回家,租屋。（示意圖／pixabay）

▲儘管提高預算，原PO還是覺得房子不優。（示意圖／pixabay）

網友直嘆「這是人生第一次在台北找房，還不知道原來房租可以這麼貴」，於是打算將預算拉到2萬元，沒想到跟朋友講後，「每個人都笑我白痴」，也忍不住PO文問其他人，新鮮人在台北花2萬租房是不是太誇張。

看到貼文後，其他人紛紛留言，「台北市2萬元房租屬於中間值，而樓主的收入屌打一堆24k」、「負擔得起就租下去，不然就買遠一點開車上班」、「建議用月薪的20%～30%來負擔房屋為先，你如果有100K這樣你可以租20K～30K的房子，距離遠近也可以根據自己的作息再做調整，祝找到好房」。

還有許多網友勸他將預算再往上拉，或乾脆買房子，「租屋支出可以佔到月薪30%，所以你租3萬的房子會比較符合你的需求」、「依樓主等級，早有在台北市捷運旁小套房訂一間的實力」、「還好吧？樓主收入也不是負擔不起，生活品質好一點合理」、「就收入的20%～對樓主來說～真的很輕鬆～我倒是覺得～以樓主收入～貸款下去買間套房～每月繳房貸～都是很OK的」。

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關鍵字：新鮮人租屋租金

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