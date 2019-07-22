大面落地窗引進日光！自然美景融合休閒風格　老屋翻身成暖馨好宅

▲為了減弱公共空間上方橫樑的存在感，運用弧線型天花板將橫樑包覆起來，以柔和線條降低了壓迫感。（圖／翻攝自幸福空間，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

生活在匆忙的水泥叢林中，人們總希望可以找到一點綠意、一點休息空間。巧軒室內設計了解現代人期盼有個都市桃花源的心情，運用細膩的設計風格，為屋主打造專屬溫馨之家。本案位在離市區不遠的地方，但景色優美，可以看到遠方山景，且大面落地窗為室內引進大量日光，隨著日光變化，靜止的空間有如印象派畫作一般有了多變的風貌。

在設計風格上呼應遠山美景，林志豪設計師選擇了帶點自然感的休閒風格，再加入現代手法，使得空間細節俐落而不呆板。公共空間主要採用木紋搭配深色烤漆玻璃，幾何圖形運用縱向交錯的排列方式，營造出深與淺的對比感。

▲巧軒室內設計在不更動格局的前提下，運用木紋、鐵件及烤漆玻璃等素材，打造出充滿休閒氛圍的溫馨之家。

▲電視牆以淺色系木紋為視覺主調，為客廳空間帶來活潑氣氛，更為用品收納及小家電的擺放貼心預留專屬區塊。

林志豪設計師表示，由於本案的室內承重樑尺度較大，如何消減橫樑所帶來的壓迫感也是一大考驗。設計團隊以深厚的設計功力，在空間的牆面及櫃體皆運用向上下延伸的視覺感來拉長空間尺度，讓整體視覺更開闊；另外在燈具選擇上，除了餐桌上方的吊燈外，人工光源皆選擇緊貼天花板，讓空間更加清爽。

巧軒室內設計在不更動格局的前提下，運用木紋、鐵件及烤漆玻璃等素材，打造出充滿休閒氛圍的溫馨之家。例如在天花板設計的設計，為了減弱公共空間上方橫樑的存在感，運用弧線型天花板將橫樑包覆起來，以柔和線條降低了壓迫感。

▲主臥室承襲公共空間的休閒感與木紋特色，以素面壁紙搭配木作構築素雅且舒適的休息空間。

而電視牆以淺色系木紋為視覺主調，為客廳空間帶來活潑氣氛，更為用品收納及小家電的擺放貼心預留專屬區塊。在主臥室的部分，則是以素面壁紙搭配木作構築素雅且舒適的休息空間；此外，由於主臥室入口正對櫃體側面，因此林志豪設計師將這一小塊區域加上置物層版，可以擺放裝飾小物，成為視覺端景。

▲主臥室入口正對櫃體側面，因此林志豪設計師將這一小塊區域加上置物層版，可以擺放裝飾小物，成為視覺端景。