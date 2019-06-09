28坪老屋神改造「4房2廳2衛」藏魔法收納空間　設計師曝2招：家更寬闊了

▲30多年老屋翻新大改造。（圖／幸福空間）

記者周亭瑋／綜合報導

「坪數絕對不是問題，只要找對設計師，就可以達到魔法般的坪效。」這對父母和3個兒子，一同住在28坪的房屋中，隨著孩子們長大，加上漏水、壁癌等狀況，於是他們找上設計師郁琇琇，幫忙做階段性的改造。

原本這間屋子僅有3房，雙胞胎兒子共住一間，眼看他們長大成人，需要有獨立空間，所以格局上改為「4房2廳2衛」，以及相當寬敞的前後陽台。

▲▼原本格局不佳、還有壁癌漏水的問題。（圖／幸福空間）

郁琇琇表示，她將客廳沙發後的牆面往後移，且原本客廳的位置其實偏角落，甚至有一支大樑經過，使得光線被阻擋，有點陰暗，「於是我把它挪到中間來，跟餐廳變成同一軸線上。」

臥房的部分，3個兒子房平均都是2.2坪，每個房間裡麻雀雖小，五臟俱全，有衣櫃、書櫃、書桌，還有雙人床，同時擁有足夠的收納空間。郁琇琇笑說，「改造的過程中，其實蠻有趣的，因為媽媽覺得說，兒子也許不久要結婚，所以3個兒子的房間都要雙人房，若未來有孫子的話，她要帶孫子，所以主臥室要預留娃娃床的空間。」

▲▼主臥室（上）；兒子房（下）。（圖／幸福空間）

而廚房是半開放式的，有一個拉門，所以視覺上有延伸的感覺，「半L型的廚房熱炒區以外，有一個冰箱櫃，還有一個大的電器櫃，這個電器櫃收納非常強，除了可以拿來放微波爐、電鍋這些電器以外，不論上下方的櫃子，都可以做一些鍋盤的收納，而且裡面還有一個洗碗機。」

「廚房還有個魔法收納空間！」郁琇琇笑說，由於這3個兒子和爸媽經常出國，使用行李箱的頻率蠻高，所以她設計了可以放到10個行李箱的空間，「也就是身後一排櫃子，其深度、高度、厚度都是按照行李箱去量身打造的。」

▲▼雙面玻璃展示櫃，讓視覺延伸，空間看起來更寬敞。（圖／幸福空間）

另外，還有一個小巧思就是廊道上的展示櫃，它原本是客浴的位置，看起來有點壓迫感、有被阻擋的感覺，於是郁琇琇將整個客浴牆後移、改為拉門，並加上這個「雙面玻璃」的展示櫃，這讓視覺上的空間更寬闊了，「至於主臥室裡的浴室，因為爸媽還是想泡澡，所以設計了一個浴缸，同時將原本較小的檯面放大。」

▲主臥室浴廁改造前後。（圖／幸福空間）

郁琇琇還特別點出，「這家的小朋友都很會彈鋼琴，從小學到大，他們也會要有演奏的空間，於是她將鋼琴室巧妙地融入在這個走廊當中，等於我省了廊道的空間，變成小音樂廳的感覺。」

雖然這屋齡30多年的房子坪數不大，但透過格局上的改變、光線透視進來，就變得非常舒服，視覺上也不會顯得侷促壓迫。

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▼房子脫胎換骨，質感大提升。（圖／幸福空間）