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「長型格局」不討喜！設計師揭2關鍵逆轉...動線超重要　吧檯廚房美炸了

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▲「長型格局」不討喜！設計師揭2關鍵逆轉...動線超重要　吧檯廚房美炸　。（圖／幸福空間）

▲長型格局的房型，在動線上的設計非常關鍵。（圖／幸福空間）

記者周亭瑋／綜合報導

買房除了考量地點之外，格局問題尤為重要。這個社區位於重劃區，不僅交通方便、周圍有公園綠地，整個環境道路都非常棒，而社區的綠化也很漂亮，甚至附有典雅的小圖書館，不過房子內部的長條型空間，卻讓許多人傷透腦筋。

設計師張靜峰表示，以這個建案來講，它有三面的採光，光線非常好，不過由於是長條型空間，所以在動線上的處理，跟一些入口，就得去想怎麼破它的格局，才能讓整個空間的效應達到最大。

▲「長型格局」不討喜！設計師揭2關鍵逆轉...動線超重要　吧檯廚房美炸　。（圖／幸福空間）

▲很多人比較喜歡方正的格局。（圖／幸福空間）

張靜峰以現代簡約的手法，讓這樣的一個空間，更舒服、感覺更寬敞，「在冷調的架構之下，我們希望用傢俱、軟裝、布置，讓整體的豐富性跟暖度回來，像用布沙發來配合一個比較暖灰的背景牆，就可以讓鮮豔的顏色點綴回來。」

玄關部分，他用鏡面牆將開關箱隱藏起來，而鞋櫃則增設展示空間，能放盆景或裝飾品，還有擺放鑰匙的地方，這樣退進去後，就不會有一整片的壓迫感。

▲「長型格局」不討喜！設計師揭2關鍵逆轉...動線超重要　吧檯廚房美炸　。（圖／幸福空間）

▲玄關。（圖／幸福空間）

狹長的格局，加上一進門便是餐廳位置，因此他打破原廚房界線，用餐桌結合吧檯的設計，使得動線更順暢。張靜峰認為，在這樣一個長條型空間裡，應該要規劃成同一區，於是他將原先廚房的天花板拿掉，並跟餐廳結合成一個大空間，視覺上就會變得很完整，「我想把長的特性做到最完美，所以將中島的位置改在一個比較不好通過的地方，因為它比較小，所以容易當動線，然後讓餐桌跟它接在一起，製造了所謂的視覺張力。」

▲「長型格局」不討喜！設計師揭2關鍵逆轉...動線超重要　吧檯廚房美炸　。（圖／幸福空間）

▲▼廚房和餐廳區域。（圖／幸福空間）

▲「長型格局」不討喜！設計師揭2關鍵逆轉...動線超重要　吧檯廚房美炸　。（圖／幸福空間）

接著，張靜峰用細長條的燈，排成直列，使得空間的串場性更好，「再加上媽媽做菜的時候，她希望能看電視，所以我們利用這樣一個鍍鈦的隔柵式屏風，把訊源跟電源都引到這，這樣上面可以掛電視，還能區隔空間，讓餐廚區和客廳區視覺上能串起來，可是又有空間上的分隔。」

再來談到公共空間最重要的關鍵「客廳」，張靜峰將原本沙發背牆和電視主牆的位置對調，「主要好處是，原本的動線必須拉到整個空間的底帶，才能進主臥室，我們把它縮短了，所以從電視牆的前面就能進主臥」，加上電視牆那面也比較短，換成長向來當沙發背，這樣的設計較適當。

▲「長型格局」不討喜！設計師揭2關鍵逆轉...動線超重要　吧檯廚房美炸　。（圖／幸福空間）

▲▼設計師將沙發背牆和電視主牆的位置對調。（圖／幸福空間）

▲「長型格局」不討喜！設計師揭2關鍵逆轉...動線超重要　吧檯廚房美炸　。（圖／幸福空間）

另外，他改變了小孩房及主臥室的入口，除了設置機櫃外，也利用木皮來隱藏門片，而底帶的位置，可以拿來當作書房，「我們把長條型空間分段落切開，切開之後會有不同的空間屬性和機能。」

值得一提的是，由於背牆非常長，所以張靜峰運用雙材質的方式來處理，也就是在客廳區塊的左右兩側，用一個隔柵的背景來當作框邊，而背牆則以素面的壁紙呈現，這樣一來也不會覺得太過空曠。

總而言之，善加利用材質的變化，替空間妝點上色，配置方面掌握動線順暢原則，不討喜的長條型格局，也能滿足機能和美學的需求，創造出無限可能性。

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▼底帶的部分，可以拿來當書房。（圖／幸福空間）

▲「長型格局」不討喜！設計師揭2關鍵逆轉...動線超重要　吧檯廚房美炸　。（圖／幸福空間）

關鍵字：長條型格局長型屋張靜峰動線玄關幸福空間客廳

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