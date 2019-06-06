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5月建商推案大爆棚　母親節救了「無人」案場

ETtoday房產雲

▲▼中和、永和,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲北台灣建商5月預售推案量大。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

5月北台灣預售屋大爆量，單月暴衝逾9百億，據住展房市風向球統計，新案市況6大指標總分上揚，且能夠顯示案場銷售狀況的「來客組數」、「成交組數」2項指標分數明顯成長。對此住展雜誌企研室經理何世昌表示，母親節建案促銷活動多，吸引案場來人與成交組數爆大量，不過扣除母親節因素，來人量約減少近1成左右，且當月下旬市況下滑，未來要小心變盤的可能性。

5月預售屋推案量大量擴張、單月暴衝逾9百億，創下近年單月最大量，代表北台新建案市場的住展風向總分34.7分，比4月增加2.1分，6項統計指標中的「預售推案量」、「來客組數」、「成交組數」3項分數明顯成長，只有「新成屋」供給下跌。

何世昌解釋，母親節促銷活動多，建案吃吃喝喝活動辦得夠盛大，民眾也樂於捧場，當週假日來人組數爆出大量，將整月的數據一舉往上拉，如果扣除母親節因素，5月來人量約減少近1成左右，至於5月是否是假陽春現象，仍待6月整體房市表現才可知。

▼5月住展房市風向球。（圖／住展雜誌提供）

▲▼5月住展房市風向球。（圖／住展雜誌提供）

至於成交組數方面，雖然近期自住型買盤有點鈍化，但令人意外的是大台北投資、置產需求卻相對強勁，尤其2房型最為搶手，除了與母親節當週成交量激增外，多數成交組數是由小宅所貢獻，5月買氣提升的原因。。

何世昌認為，中、美貿易大戰對今年經濟發展造成壓力，現在內部雖然風平浪靜，但5月下旬房市已感受到「冷鋒將至前的寒意」；假如經濟陰霾未退散，下半年必需要小心變盤的可能性！

關鍵字：住展雜誌房市風向球市況

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