預售屋600萬↑！30歲台南哥猶豫「存款只70萬」　過來人勸敗：別被漲幅吃掉

▲原PO想買台南的房子。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

許多人努力打拚，想要存錢買房。一名網友表示，他今年快滿30歲，存款加上能解約的儲蓄險約70萬元左右，薪水方面，如果拚一點、1個月可以存32k左右，目前有在看預售的產品，但覺得台南的基期現在算低，也在想是不是會越來越貴，忍不住問「是否該多存個幾年，再來考慮買房」，還是有喜歡的也能下手。

這位網友在PTT的home-sale板上發問「存款要多少才建議買房子」，他說自己現在住在台南，目前年紀快滿30歲，手頭上的存款加上可以解約的儲蓄險不到70萬元。現在有在看預售的產品，才剛看沒多久，「畢竟中古的自備款我好像都不太足」。

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▲原PO問，他是否該多存幾年錢再來買房。（示意圖／pixabay）

原PO表示，現在1個月拚一點可以存到32k左右，「看預售的感覺，總覺得台南的基期現在算低，是不是會越來越貴……」雖然知道這些話可能是代銷小姐的話術，但還真的會讓人心動。最後他直問「不曉得是否該多存個幾年 ，再來考慮買房，還是現在其實有喜歡的也能下手」。原PO也在留言處透露，「可能也是預算問題，越看越便宜，想買的都要上600」。

看到貼文後，有人建議他確實可以考慮買房，「這幾年看下來台南慢慢在往上爬，多存幾年房價也跟著」、「我戶頭不到2萬的時候就買房了，給你參考」、「我是存200多萬買1千初的房」、「我們也是觀望5、6年，結果存的跟不上漲幅，有信心的話捏著買，會比被漲幅吃掉的輕鬆」。

不少買房的過來人則說，「7年前和你的情況差不多，買了一間不到300萬的，後來換工作地點後，租人打平每月房貸，陸續存的錢已經可以再當頭期款買下一間，不要一下就想買大房子」、「我也是一開始手頭現金不多，中古屋入手不起，還被仲仲嗆（淚目），不過還好當初硬著頭皮買下去的預售還不錯，周邊陸續都在發展了」。

▲過來人認為，比起被漲幅吃掉，還不如先買房。（示意圖／pixabay）

但也有網友認為要好好考慮，「覺得你這些自備款，很容易被爛的新建案洗去」、「某些建案都說低自備啥的，問題就是很多都在賣，脫手不易」、「抓2成你只能頂多看到450-500，還要家電傢具裝潢」、「你不適合買房子，小心把自己壓垮」、「看房價，至少抓20%，然後還要加上裝修和家具家電的錢」、「建議存到100左右，買600左右的預售屋」。

還有人直呼，「沒要結婚不要亂買，以後在哪工作都不知道，除非打算一輩子在台南了」、「台南等台積18廠蓋好應該會漲一波，而且竹中科都沒地，未來先進製程都放在南科，現在可以看，不過也別硬買，子彈不夠揹房貸很痛苦」。

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