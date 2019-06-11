遇租屋蟑螂！30坪舊屋「插座沒電、牆留謎樣黑印」　20萬神改造成超暖空間

記者張嘉晏／綜合報導

遇到這樣的房客也太衰！北市一間老屋被惡房客破壞，房間不僅散發出臭味，連基本的插座也被搞到沒電可用；不過強大的改造團隊利用20萬「微整形」，便讓這個廢墟般的住宅化身成超溫馨的休息空間，光是看照片就帶給人放鬆的感覺，神改造讓網友大推。

台北市一間30坪、3房1廳的房子，日前不幸遭到惡房客破壞，不僅牆面插座沒有電可以使用，牆上還留下許多謎樣的黑印，就連洗手台也被刮花，累積了不少汙垢，看起來正在往廢墟的路上前進。

▲牆壁被留下黑印，插座也沒電 。（圖／Zuker租客授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

而粉專「Zuker租客」就貼出改造這間老房的影片，以「叢林草集」為主題，希望打造出令人放鬆居住空間，不過光是打掃和重新漆油漆就花了一個禮拜的時間。他們首先先把髒髒的牆面漆上沉穩的灰色，再搭配一些手繪花草，利用簡單的白色線條點綴，且不會帶給人壓迫感。

▲簡單的線條也很美。

接著團隊把被刮花的洗手台拆掉，換上新的檯面，整個浴室都明亮了起來；裝了新燈具後，才發現原本的廚房根本髒到不行，他們也將不堪使用的瓦斯爐整組換新，隨後也重新拉了電路。加上裝飾後，老房子就整個改頭換面，成為一間色彩溫暖的愜意空間了。

團隊利用暖色系的油漆、家飾品和木製家具等，營造出風格一致的環境，廚房採用暖色系的黃色櫥櫃，讓人食慾大開。團隊也透露，這此改造他們花了20萬才有這樣的成果，網友們看了也大讚表示「都你們自己改的喔？怎麼那麼強大」、「整個不一樣的感覺」、「好溫馨愜意」。

▲▼ 改造後舒服多了。

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