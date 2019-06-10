水管震破+老鼠開趴！房東全擺爛裝死　他心累想「檢舉違建」報復：很機歪嗎

▲頂樓加蓋示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

遇到擺爛房東、嚴重影響居住環境，搬家時應該順手檢舉違建嗎？一名房客日前受不了房東什麼都不管，「水管震破他要我自己處理」，基於不要產生更多受害者、以及報復的心態，他因而產生「檢舉違建」的念頭，但時不時又會覺得這樣有點沒品，因此上網詢問網友們的意見。

一名網友在PTT發文詢問「檢舉房東違建，會很機歪嗎？」他表示自己是住在一個頂樓加蓋的鐵皮套房，他透露套房雖然是違建，但覺得環境跟價格都不錯就租了；房租一個月要8000元，約為10坪大，還有個小前院，看似不錯，沒想到卻是惡夢的開始。

他表示，之後遇到房子內大大小小的問題，房東都裝死不處理，像是某日早上下暴雨，積水從前院淹到屋內，或是地震把水管震破了，房東通通都要他自己處理，「晚上天花板上還會有一堆老鼠在那蹦跳。」積怨已久的原po，最後終於受不了跟房東大吵，還萌生了想檢舉違建的念頭。





▲原po時常聽到老鼠在屋頂活動，讓他心好累。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他詢問鄉民「這樣做真的有用嗎？」他承認自己一方面的確是為了要報仇，另一方面則是不想讓其他房客受害，但是又聽說政府平時接到的檢舉案件太多，很多違建最後都是緩拆、待拆，「甚至是不拆？」同時又基於道德因素，不停反過來質疑自己這樣是不是很機歪（機車）。

對此，部分鄉民們都表示就直接檢舉沒關係，有沒有效都是其次，「有沒有拆是一回事，至少你讓他很麻煩」、「檢舉阿，垃圾房東還要客氣嗎」、「 檢舉啊，順便再加一筆逃漏稅」、「就像你說的，可能真的沒用XD」、「支持，但應該過5年也還沒拆除」、「但違建就是不對，應依法處理以維公共安全」。

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