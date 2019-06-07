區域市場持穩　高雄房價恐回不去了　

▲高雄農16豪宅區。（圖／翻攝Google map）

詹宜軒／台北報導

高雄市果真一飛衝天了嗎？根據信義房屋最新公布2019年Q1信義房價指數，高雄市指數來到270.11，創下歷年新高，同樣處於高檔格局的，還包括桃園市、新竹縣市，前者以今年Q1隊比去年同期，房價成長3.5%，屬高檔盤整的態勢；新竹縣市年增率達2.3%，但對比前季略下滑近2%，雖位處高檔，但卻處於動盪之中。

信義房屋Q1房價指數，顯示全台6主要都會區房價表現，相較去年Q4，包括雙北市、桃園、高雄，皆微幅成長，新竹、台中則略為衰退。對比去年同期，則皆清一色向上成長。信義房屋表示，以該數字來看，雙北房價持續穩定，而桃園、高雄則創下新高，「其中，台北市房價對比高檔時期，修正約3.9%。房價續穩，但後續表現，則視交易量能而定。」

信義房屋指出，Q1因受到農曆年假的影響，全台買賣移轉棟數季減約11個百分點，來到約6.4萬棟，不過，高雄及台南表現相對亮眼，分別季增5.1%及3.6%，其餘四都均較前季減少，若與去年同期相較，則以高雄年增15.9%居冠。

信義房屋表示，目前市場買盤仍以自住需求為主，其中桃園以南的首購族群，已成為區域購屋主力，在支付能力未明顯改善的情況下，購屋者尋屋方向已有往較舊、較外圍的區域調整，或將成為後市發展，不可忽視的觀察重點。