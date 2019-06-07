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廚房噁物！砧板神秘屑屑「剁肉醬竟變2份」　他曝：用一年就該丟棄

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▲▼廚房噁物！砧板神秘屑屑「剁肉醬竟變2份」　他曝：用一年就該丟棄（圖／翻攝拖塞鏈臉書粉專）

▲砧板刮出白色塑膠屑屑！（圖／拖塞鏈授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

網搜小組／綜合報導

下廚切菜時，大家是否發現砧板會出現「神秘屑屑」？臉書粉專「拖塞鏈」近日分享一段驚人影片，只要拿菜刀輕輕一磨，就可刮出塑膠粉末，民眾無形之中早已吞下肚，不少網友大驚「難怪每次剁肉醬都感覺剁越久份量越多！」

「三餐都需要它，才可」拖塞鏈在臉書PO出一段切菜影片，一開始他用鋒利的菜刀狂磨砧板，短短幾秒就冒出白色屑屑，他用台語直呼，不是在刮花生屑，也不是胡椒粉，不禁反問「你每天吃多少下去？」

其實這些屑屑就是塑膠粉末，拖塞鏈只是輕輕拿刀子刮砧板，就出現一堆粉末，更難想像婆婆媽媽用力切菜切肉時，無形之中產生了多少塑膠粉？拖塞鏈秉持著實驗精神，分別切碎大蒜、辣椒、洋蔥、生肉，屑屑早已混入食物中，根本難以水洗乾淨， 最後就被民眾吃下肚了。

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▲▼廚房噁物！砧板神秘屑屑「剁肉醬竟變2份」　他曝：用一年就該丟棄（圖／翻攝拖塞鏈臉書粉專）

拖塞鏈也好奇跟鄰居阿嬤借砧板，老人家說，已用了5年，看起來新新的，因此捨不得丟掉，拖塞鏈也一樣狂磨砧板，同樣出現塑膠屑，他解釋，塑膠製品都有年限，大概3年就開始退化，一分錢一分獲，比較便宜的砧板原料，可能都是回收再生品，「這東西沒有說永久保存的」。

拖塞鏈勸戒，每天做菜都會砧板，若大家捨不得買好一點，「差不多一年就要丟棄」。網友看完3分鐘影片後，紛紛嚇得驚呼「菜鉆真的要用木頭的」、「 Google一下各大材質就知道，沒有哪一種材質是安全耐用的！只有年限到更換新的才是上策！」、「蒜頭切一份變兩份」、「難怪每次剁肉醬都感覺剁越久份量越多」、「還好我已經趕緊換成大理石的砧板，木頭的也很容易壞」。

關鍵字：廚房砧板屑屑肉醬塑膠

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