連衛生紙都備齊　北市小豪宅月租等同2新鮮人月薪

▲新美齊PARK 259套房。（圖／翻攝自Park 259 Serviced Apartments臉書專頁）

記者詹宜軒／台北報導

單月單坪最貴租金逼近3400元，不到14坪的空間，總月租金就上看4.7萬元，等同逼近2個社會新鮮人的月薪。根據實價揭露，號稱全台北市最頂級的酒店式公寓套房「PARK 259」，目前共計59筆租金揭露，月租單價在2208~3397元間。標榜拎一卡皮箱就可入住，就連衛生紙都幫房客準備好的管家服務，讓人驚呼「有錢真是萬能」。

根據實價揭露，號稱全台北市最頂級的酒店式公寓「PARK 259」，自去年1月至今，共計59筆租金交易揭露。其中，總租金最高的物件，為11樓、坪數36坪，2房2廳2衛的物件，月租總價11萬元；而租金單價最高的物件，則是去年12月，位於8樓、總面積不到14坪的物件，另外，今年4月租出的13.5坪套房，月租單價皆逼近3400元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「PARK 259」，訴求飯店式管理的經營模式，16~18坪的套房月租金，普遍在4.2~5.3萬元之間，其中，單坪租金逼近3400元，根本已經直逼北市A辦的租金行情。

曾敬德表示，通常這類月租金4萬元以上的商務套房，能夠拉高租金主要是因為建商打造飯店住宅的質感，並提供完整的專屬居家服務，租商務住宅就像長租飯店一樣，並有專人打理日常所需、並提供清潔等服務，但相對租金水準就會比起周邊一般套房，甚至是3房的租金還高，因此這類高端的商務住宅主要的租客並非本地客，主要還是以外商公司的主管、外派人員甚至是少數的華僑為主。