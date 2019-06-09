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5招改造平凡菜瓜布　1秒化身汽車清潔職人

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▲▼再利用菜瓜布5招，一秒化身清潔神器。（圖／信義居家提供）

▲分割後的菜瓜布洗碗更省時省水。（圖／信義居家提供）

記者黃靖惠／綜合報導

大家在清潔碗盤、廚房瓦斯爐、抽油煙機、電風扇時，多半會拿一塊菜瓜布輔助清潔，不過其實動手改造會清潔效果更加分，對此信義居家表示，利用日常不需要物品加改造菜瓜布，對於居家環境清潔效能會更加分，不只洗碗盤更省力，且能瞬間化身汽車清潔達人，又能廢物再利用十分環保。

第一招、分割海綿快速清潔碗盤

信義居家表示，剪刀或美工刀切割菜瓜布，從中間剪開1/2或2/3處，讓切口可以正好卡在碗盤的邊緣，一旦沾了洗碗精後，只需用一隻手捏住菜瓜布，就能一次性地洗潔碗盤正反兩面，非常省水又省時。

第二招、分割海綿清潔電扇零死角

另外，電風扇縫隙經常堆積灰塵，最常見做法就是整組拆卸清洗，不過若是將菜瓜布橫豎切1或2刀，就可以非常輕鬆地擦拭清潔，讓電風扇乾淨溜溜。

▼分割後的菜瓜布清潔電扇也十分輕鬆。（圖／信義居家提供）

▲▼再利用菜瓜布5招，一秒化身清潔神器。（圖／信義居家提供）

▲▼再利用菜瓜布5招，一秒化身清潔神器。（圖／信義居家提供）

▲菜瓜布加上棒子適合用於清潔窗戶縫隙。（圖／信義居家提供）

第三招、廢棄棍棒自製清潔棒

信義居家表示，窗戶的縫隙也是非常容易積灰塵的地方，抹布也不一定能擦得到，這時利用一塊海綿、筷子或圓棒子戳入海綿內固定好，可以方便又快速地清理到窗戶縫隙。

第四招、菜瓜布擺冰箱除異味

家中冰箱如果放了味道比較重的食物，就需要很久的時間才會散去，除了運用咖啡渣除味外，也可以拿一塊海綿、倒點小蘇打粉，去除冰箱的異味。

▼菜瓜布上方撒上小蘇打粉能有效去除冰箱臭味。（圖／信義居家提供）

▲▼再利用菜瓜布5招，一秒化身清潔神器。（圖／信義居家提供）

▲▼再利用菜瓜布5招，一秒化身清潔神器。（圖／信義居家提供）

▲▼再利用菜瓜布5招，一秒化身清潔神器。（圖／信義居家提供）

▲用鐵線串起菜瓜布洗車更方便。（圖／信義居家提供）

第五招、菜瓜布遇上鐵絲成為洗車神器

信義居家表示，家中如有要淘汰菜瓜布，可將綠色刷面裁切掉，剩下海綿面再用鐵絲串聯，就可以製作成洗車神器，把車子洗得亮晶晶，又很環保。

關鍵字：信義房屋信義居家海綿洗車達人

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