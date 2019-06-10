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年薪800萬元醫師買不到北市房　專家一語道破關鍵

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▲買房,房屋,租屋,租房,置產,成交。（圖／Pexels）

▲買房。（圖／Pexels）

記者黃靖惠／綜合報導

一名網友自稱是高雄人、職業是醫師年薪達600～800萬元，因為工作在北市信義區、鄰近基隆路段，預期用總價2000萬元，買下22坪的房子，但原PO指出，將預算提高2倍、仍買不到心儀房子，感嘆北市房子又老、人又窮，真正的「又老又窮是台北吧」。房仲業者表示，依該名網友開出的購屋條件來看，應該是買得到房子，不過若因城鄉差距想像，期待中南部又大又新的產品，確實在台北市並不容易以低價取得。

該網友在PTT論壇以「徬徨的高雄人醫師想在台北置產」為題發文，說明年收入600～800萬元、存款350萬元，育有1女，因為在信義區基隆路周邊診所上班，希望買房能夠距離學區、上班地點較近，且房屋面積約22坪房子。

原PO苦笑表示，原先自己總預算是2000萬元，但後來發現預算太低，只能買到老舊的「鬼屋」，只好再往上調高2倍，變成4000萬元，但還是只有老房子可以買，因為房子又老、我又窮，忍不住感嘆「又老又窮是台北吧」。

▲買房,房屋,租屋,租房,置產,成交。（圖／pixabay）

▲北市總價2000萬元以內能買到中古電梯大樓。（圖／pixabay）

該網友表示，看了東區明曜百貨後方，屋齡39年的2房型、室內21坪、開價約2450萬元，換算每坪破百萬元，最後通風只有1面窗戶就放棄，後來也到永和、新板、江翠北側等地區看房，但一時之間，無法接受市容，最後決定先以租代買房子。

最後，原PO表示，要高雄人下定決心買台北房子，真是覺得痛苦又不划算，還是打定主意，繼續在北市租房子就好。

不少網友表示，「每次看到這種文都覺得自己在魯什麼」、也有好心網友建議，「去買文山木柵地區」、「花大錢買爛房子爛環境真的悲傷」、「全台灣大概2千萬人住鬼屋」、「有這樣的年收入在這裡問問題，回答的人你也很難分辨是非」。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，依該名網友開出的購屋條件來看，應該是買得到房子，北市擁有不少2房型中古電梯大樓、室內專用坪數可來到30坪，總價在2000～2500萬左右，且交通生活機能還不錯。

陳炳辰說明，醫生職業符合銀行認為安全的客戶，申請貸款方面應無虞，如果自備款若能湊到8、9百萬都能順利買房，不過若是因為城鄉差距想像，期待中南部又大又新的產品，確實在台北市並不容易以低價取得。

關鍵字：PTT醫師買房魯蛇台灣房屋年收入年薪800萬元

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