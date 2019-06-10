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急買急賣惹禍　北投奇岩6字頭不保　屋主慘賠出場

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▲▼北投周邊房市。（資料照／記者黃克翔攝）

▲北投周邊房市。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台北市首座生態社區「奇岩重劃區」新建案多、全盛時期房價飆漲至8字頭，如今屢傳賠售紀錄，屋主轉手賣人賠掉600萬元，且每坪價格也保不住60萬元，當地房仲認為，區內賠售屬於少數個案，推測有兩種可能，第一、屋主有資金需求，第二、原地主戶當初取得房屋成本低廉，導致轉手出現大幅度價差。

奇岩重劃區位於磺港路以東、公館路以私、公館路228巷與清江國小以北、北投61號公園以南所圍地區，總面積約16.68公頃，為台北市首座生態社區規劃的重劃，區低密都開發、建蔽率低於50％、綠覆蓋達60％，緊鄰北投商圈，生活機能佳，離捷運奇岩站約8分鐘路程，周邊有頂好超市、便利超商等，且有洲美快速道路等聯外道路。

區內多新建案包括「華固奇妍出雲」、「宏普新邑」、「水美奇岩」、「遠雄山綺」、「國美山翫水」等知名建案，前幾年房市正熱時，成交單價一度飆上8字頭，如今房價下修，陸續傳賠售消息。

最新實價登錄揭露，重劃區內的「奇妍晴川」建案，屋齡5年，3樓戶今年3月5280萬元出售，與屋主當初入手價相比，賠了600萬元，跌幅約10％，扣除車位後，換算單價60.9萬元，險些滑出6字頭大關。

另外，「奇妍出雲」屋齡4年多，4樓戶今年用3960萬元出售，與屋主當初入手價相比，賠了590萬元，跌幅13％，扣除車位換算單價59.9萬元，雖交易欄目備註是「買急賣急」導致跌幅，但該社區單坪身價也跌出6字頭大關。

信義房屋北投捷運店店長何思遠認為，奇岩重劃區全盛時期成交單價70、80萬元，房市反轉後104、105年幾乎案件成交量趨近於0，房價也向下修正，直到106年有建商開價70萬元、開出讓利第一砲，最近幾年成交單價落在65～70萬元左右。

何思遠表示，重劃區內賠售屬於少數個案，推測可能屋主有資金需求，或原地主戶當初取得房屋成本低廉，導致轉手出現大幅度價差。

他說明，奇岩重劃區目前5年以下新成大樓居多，規劃坪數以60～100坪、3、4房型為主，總價帶落在3000～6000萬元，吸引周邊士林、天母地區的購屋買盤，看準奇岩單價低於百萬，且綠地比高、生活環境清幽。

關鍵字：北投重劃區奇岩價跌讓利建商信義房屋

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