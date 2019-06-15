格局好採光佳！他一曝「建案在廟旁」想自住　過來人秒現身…經驗說勸別買

▼原PO心動想買房，建案旁邊卻有廟。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房除了考量格局問題，地點也相當重要。一名網友表示，他這幾天抽空看了一個小坪數房子的建案，獨棟加上周圍大多是住宅區、離大馬路也有段距離，比較不會吵，外加房子本身格局很好，他蠻喜歡的。但因為房子旁邊就是廟，家人朋友聽到後，都勸他再考慮，讓他忍不住問「在廟旁的房子真的不好嗎？」

這位網友在《Mobile01》表示，他前幾天抽空，到新北市看了某個建案，會想看是因為建案算是小坪數的房子，「獨棟，加上周圍也多是住宅區，離大馬路有一段距離，也比較不會太吵」，想說先去看看、了解一下無妨，外加接待的業務員說，只要看過房子，保證喜歡，「所以順便也來印證一下業務員哪來的自信」。

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▲原PO認為房子格局方正、採光好。（示意圖／Pixabay）

原PO看完房後，坦白自己確實蠻喜歡房子，「以房子本身的格局來說，方方正正是蠻漂亮的，加上附近四周也沒有大樓擋住、採光很好」，而且樓層高的話，基本上景色很棒，巷子出去還有公園，周遭生活機能也方便。

這位網友接著表示，但因為房子旁邊有廟，家人朋友都覺得他可以再考慮，「但我自己覺得廟其實還好，因為小時候和阿嬤住過一段時間，當時阿嬤家也是在廟附近差不多距離1、200公尺吧」。

原PO也透露，他曾在台南住過，「台南廟超多活動也很多，就是會在一些比較重大的節日會熱鬧一下，但平常也還好」，而且房子買了之後，他打算自住、沒有轉手打算，最後求助網友「廟旁邊的房子真的不好嗎？想知道住廟旁是不是真的不好呢？」

▲家人朋友都因為有「廟」的原因，希望原PO再考慮。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，有人認為要看容忍程度，「每個人容忍程度不同，我就不太能接受，尤其家有小小孩的人更受不了」、「每個人的容忍程度不同，所以基本上如果您跟家人可以接受廟會和鞭炮等聲響（還有金爐的空污問題），其實也沒那麼不好」、「樓主如果真的很喜歡，可以問問周圍鄰居廟的狀況，直接問當地住戶最準了」。

不少網友則是勸原PO不要買，「千萬不要啊！吵鬧加上拜拜做法，又燒金紙」、「三不五時廟會，放鞭炮還有燒香燒金紙，能離多遠就多遠」、「廟就是一種嫌惡設施，根深蒂固，就算是建商也弄不走的，我家旁邊就有許多廟，有碰到的問題：1.燒香燒金，人多抽菸，空氣不好。2.8+9群聚，有小朋友還要教他繞路，也有被勒索可能。3.法會吵鬧，1年固定有3次要鬧到半夜11點多。4.遶境遶到堵住你家停車場，想回家回不去」。

▲不少網友也勸原PO不要買。（示意圖／Pixabay）

一名有經驗的網友則現身說法，「廟在旁邊，首先貸款成數就先被砍了啊」，而且廟在遶境的時候，每次都要居民』「互相體諒」，但根本是「我負責吵鬧，你負責體諒」。他也透露，自家旁邊的廟是固定每週一三五晚上練北管、吹嗩吶，雖然崩潰，但對方是地頭蛇，根本弄不走」。

他表示，遶境期間還有8+9就坐在他的機車上亂摸，平常則是座墊會被刮破、後照鏡也破、喝完的飲料亂丟、檳榔汁亂吐。「我是覺得可以不要就不要，一間房子買下去20～30年的貸款，你要搬也不一定搬得走」、「很近，但有廟；遠一點，沒廟，有生活品質。我寧可買遠一點，畢竟住家就是讓你休息的地方，不希望被打擾吧？」

他也說，就算原PO能接受廟的吵鬧，但也要考慮家人、小孩，「你可以忍，小孩可以忍嗎？背個單字寫個功課有夠吵；你花好多力氣好不容易把小嬰兒哄睡，被吵醒哇哇哭，當下真的會很崩潰，理智線真的會斷掉」，最後強調他非常非常不建議買廟旁的房子，「親身經歷，現身說法」。

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