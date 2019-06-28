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名宅推手-久年置地　首跨三峽北大 「久年.青田」一公開即熱銷6成

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名宅推手立標北大學勤路　久年.青田揉合林蔭與光把日子活成一首詩（圖／公關提供）

▲在家就能欣賞一片綠意盎然的樹海，無論出門、回家都能漫步在整齊的街廓、享受寬敞棟距及優質的生活機能。（圖／資料照）

房產中心／綜合報導

想像一下在家就能欣賞一片綠意盎然的樹海，無論出門、回家都能漫步在整齊的街廓、享受寬敞棟距及優質的生活機能，更重要的是，住戶和你一樣有sense、重視工作也懂生活品味，同質性高的好鄰居，這樣的地方其實不遠，沿著國道來到知識份子簇擁的大學城「三峽北大特區」，有30多年好口碑、豐富北市名宅代表作經驗的久年營造，選在最精華的學勤藝術大道上蓋一棟基地珍貴方正的「久年.青田」，期待為有緣人闢一幢能在此安居樂業的美好私宅。

名宅推手立標北大學勤路　久年.青田揉合林蔭與光把日子活成一首詩（圖／公關提供）

隨著都市開發密集度高，許多被生活壓力束縛的現代人，紛紛轉往尋求綠覆率高的低密度住宅環境，其中三峽北大特區因為開發完成度高、生活機能好、宛如國外大學城的書卷氣息氛圍，穩坐最成功重劃區寶座，不論是專家觀點或是實價登，都可看出北大特區最抗跌保值的特性，更成為後續眾多新興重劃區的榜樣。

在台灣營造領域累積三十多年經驗的久年營造，最引人注目的莫過於2018年獲得新北市立美術館的營造工程，印證品牌多元的技術與建築工藝。久年機構總經理郭彥君分享，三鶯一帶保有台灣傳統藝術美學，吸引許多文人雅士入主，因此久年以「一顆種子」的概念，完全尊重建築師的設計，讓住宅更契合精神面，同時以北市名宅建材規格打造久年.青田，希望先與認同品牌理念的人結緣。

名宅推手立標北大學勤路　久年.青田揉合林蔭與光把日子活成一首詩（圖／公關提供）

深耕三峽在地超過30年的中信房屋三鶯團隊總經理詹智民表示，北大特區發展已相當完整，光是超市就有6家任君挑選，當地綠覆率高，光是北大特區17條街就栽種了超過10萬顆喬木。由於這樣的居住環境，單純住宅社區風格，久年.青田推出全社區僅45戶，戶戶大三房、37及49坪兩種房型可選，均質性高，久年.青田絕對適合喜好進出單純，居家風格幽靜的人入主。

名宅推手立標北大學勤路　久年.青田揉合林蔭與光把日子活成一首詩（圖／公關提供）

名宅推手立標北大學勤路　久年.青田揉合林蔭與光把日子活成一首詩（圖／公關提供）

久年.青田座落於學勤藝術大道，基地約567坪，方正獨立完整，從外觀、庭園、門廳、公設到居住空間，皆以名宅高端規格進行規劃設計，如浴室採用TOTO、KOHLER，主臥加裝PANASONIC四合一暖風機、廚房配置林內廚具等。目前總價區間1600-2200萬元，低公設，雨遮不計坪，讓利給消費者。大廳挑高6米8，樓高3米4，加上前後多面採光等，實際使用坪效更勝週邊社區，而且學區就是以雙語教學為著稱的桃子腳國民中小學，讓許多白領家長不必再把孩子遙送國外，直接帶在身邊一起成長，加上四周林蔭綠河、舒適格局加上日照採光佳，僅規劃45戶的單純社區，在三峽北大特區屬稀有產品，難怪公開才三個多禮拜即深獲在地居民青睞，成為換屋、置產首選，目前已創下熱銷6成的好成績！

名宅推手立標北大學勤路　久年.青田揉合林蔭與光把日子活成一首詩（圖／公關提供）

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