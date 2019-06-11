27K新鮮人「6成薪水繳房東」　蟻居天龍國租5坪屋都奢侈

▲天龍國新鮮人租個套雅房都困難。（圖／Zuker租客授權提供）

記者詹宜軒／台北報導

天龍國連「蟻居」都是一大負擔，根據網路平台業者統計，今年5月，台北市套雅房平均每坪每月租金單價，已來到1688元，也就是說，租1間10坪套房、月租就來到16880元，等同佔據27K新鮮人月薪的6成以上。若想要享有其他生活娛樂開銷，讓房租僅佔據月薪的3成，那麼新鮮人可租賃的空間，竟連5坪都不到。

根據《屋比房屋比價平台》彙整台北市租金行情，發現社會新鮮人最常租的套雅房租金，每坪每月租金開價竟高達1688元，甚至台北市中心套雅房，每坪每月租金平均開價還高達1836元。顯見若想在台北市，租1間10坪大的套房，月總租金就需16880元，若區段位置挑選在市中心，每月租金則超過18000元，以月薪僅有27000元的社會新鮮人來看，租金負擔就超過6成、甚至逼近7成。

換個方向來看，若按照房產專家規劃薪資分配的「333準則」，月租或房貸最好僅佔薪資收入的3分之1，以保有其他所得分配自由。那麼以台北市的高租金行情規劃，27K新鮮人則僅能租不到5坪的空間，十分委屈。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，這樣「難堪」的蟻居生活，似乎未曾獲得紓解，「以北市來說，近3年一般套雅房租金漲幅約3.9%，甚至還有1間3坪內的『蟻居房』，每月租金高達1.8萬元的待租案例。」

陳傑鳴指出，依主計處人力運用最新調查報告資料顯示，目前20~24歲年輕人，主要工作平均月收入僅約為2萬7635元，高達64%的社會新鮮人，每月薪資在3萬元內，而這樣的收入，面對北市動輒上萬的房屋租金，更遑論有多餘錢進修與儲蓄，也難怪目前年輕人對買房絕望。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，「雖然房價近幾年處於盤整期，但租金上漲的趨勢，短線還沒看到改變。」建議社會新鮮人，可以往交通便利的蛋白區、蛋殼區租屋，租金約可節省1~2成，或者是利用合租整層的方式，都可以有效降低租金壓力，又能夠留在台北市。