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存款200萬！夫妻內湖零售業上班…「年薪320萬」想買北市房　網勸存錢

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲買房是許多人的目標。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

許多人辛苦賺錢一輩子，就為了存錢買房子。一名網友在PTT表示，友人夫妻年薪約320～340萬，存款合計近200萬，2人都在內湖的零售業上班，工作算穩定，小孩一個要唸大學、另一個唸國中，目前是住家人的房子，每年則會給孝親費當房租，最後幫忙問「有機會買北市房嗎？」對此房仲專家也給予專業建議！

這位網友在PTT發文，說友人夫妻合計年薪320～340萬，小孩一個要唸大學、可能會在外面住，另一個讀國中；目前一家人住在媽媽的房子，每年會給20幾萬孝親費當房租；另外，2人有一台奧迪A4要養。

工作部分，夫妻倆都在內湖零售業，算很穩定，存款合計近200萬。原PO最後幫忙問，兩夫妻這樣的條件，有沒有機會買北市房，「往哪邊找會比較適合？」

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲年薪320萬的夫妻想在北市買房。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「存款200萬的話這一帶也只能看東湖了，還要往內溝找」、「200萬都當頭期款，也只能看差不多1000萬的房子」、「東湖康寧附近不錯」、「買公寓有機會，多約房仲跑個20幾間就會有感覺」、「建議中壢」。

但也有網友好奇，「最近怎麼都這種的？收入不錯，錢都蒸發掉的那種」、「家庭收入300UP，存五年就有1000萬了，小孩都大學了，可見工作應該有20年，存款沒500真說不過去」、「存款200萬、股票2000萬嗎？」

有人就認為「資產千萬不重要啊！這邊請板友評估寫出來的，應該是他能動用到的錢，不能動的再多也沒意義，所以他寫存款200萬，就只能用頭期200萬的角度去算了」。

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多人勸原PO夫妻友人繼續存錢。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到原PO夫妻友人的收入後，不少人紛紛勸，「繼續存，存到老二也上大學再來買，頭款200買不到什麼東西」、「多存錢吧！這樣的收入，頭期多點可以買北市好房」、「薪水我覺得要看能存下多少再來決定要買多少價位的房子比較適合，高薪存不到錢，買1000萬的都覺得壓力大」、「再存個100萬，300萬當自備款應該比較有機會，1000萬買台北買不到你要的大小」。

還有一名網友現身說法，「何不離開台北？在台北買房子真的很不划算」，表示朋友花了5000萬在台北買房子，每天被房貸壓的喘不過氣，接著建議「台中2000萬可以買到透天或是比較好的大樓建商，房子還比較大，還剩下3000萬，沒特別理由何必在台北」。

這位網友表示「5000萬貸款4000萬，每個月家管理費水電要繳20萬，如果在台北買2000-3000萬的房子，不是老舊就是偏遠，換個心境，可以省下很多錢」。

對此，信義房屋專案經歷曾敬德表示，夫妻可先以孩子上學的學區來考量，再評估想在哪置產，若北市任何一區都接受的話，不妨考慮內湖、南港2區內的國宅。他提醒，假設購買1600萬元的3房1車位的物件來說，自備款需400萬元上下，1個月須繳8萬元房貸。

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關鍵字：買房年薪PTT

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