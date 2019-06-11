一年一度搶平價屋　3層樓雲林透天厝單價只要3萬元

▲雲林林內鄉透天厝只需要146萬元。（圖／台灣金聯提供）



記者黃靖惠／綜合報導

房價太貴下不了手嗎？只要抓準時機也能輕鬆成家，台灣金聯資產管理公司今年推出52戶住宅，分布在雙北、桃園、高雄地區。其中，總價最低落在雲林林內鄉大同路上，一棟3層樓透天厝，權狀坪數47坪，總價146萬元，換算單坪價格約3萬元。房仲業者表示，通常這類型物件已經被拍過很多回，購屋者除注意總價外，最好考量屋況、地點等是否理想，否則以低價購入、反得花高額裝潢費，得不償失。

「108年度金聯平價屋」活動共釋出52戶超值平價屋，分布雙北、桃園、高雄為主，大台北地區約占全部物件7成，其中台北市有6戶，平均每戶售價約1650萬元，新北市有10戶，平均每戶售價約1132萬元，其餘縣市共36戶，平均每戶售價約419萬。

▼雲林林內鄉透天厝只需要146萬元。（圖／台灣金聯提供）



今年度總價最便宜物件，為3層樓透天厝位於雲林林內鄉大同路段上，權狀坪數約47坪，售價146萬元，標榜坐北朝南、格局方正，且鄰近火車站商圈及林內市區、斗六市區，距離斗六交流道3分鐘車程，周邊有斗六工業區等就業機會，無論交通、生活機能及就學都十分便利。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，雲林林內鄉區段房價行情，差不多屋齡、相同坪數條件透天厝，市價約4、5百萬元，而該物件只需1百多萬，的確低於市價許多。

但她提醒，通常這類型物件已經被拍過很多回，購屋者除了注意總價外，最好考量屋況、地點等是否理想，否則以低價購入、反得花高額裝潢費，得不償失。

而一般裝潢費估算單坪5萬元，換算坪數需要250萬元裝潢費用，再加上購屋房價146萬元，前後需要砸下將近400萬元。

▼雲林林內鄉透天厝只需要146萬元。（圖／台灣金聯提供）

