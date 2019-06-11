房間一直傳來搥牆聲…房東也嚇到搬走！他追問鄰居得知恐怖真相

▲民眾租屋以為遇到惡鄰居，殊不知是更恐怖的經驗...（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／台北報導

咚咚咚！一名男子日前初上台北工作，租了一間破舊公寓棲身，沒想到半夜總是聽到隔壁傳來罵人聲跟搥牆聲，按了對方門鈴又得不到回應，他只能蓋棉被摀耳忍耐，就這樣持續多日，後來偶遇樓下鄰居，詢問之下得知恐怖真相，他差點漏尿並疾呼「為何房東沒告知！」鄰居說，「嚇到搬走了。」男子當場傻眼。

男子將自身經歷PO到臉書《鬼靈異公社》，他說，「公寓一切都好，惟獨隔壁的鄰居有點吵，每天都可以聽到男主人罵人的聲音，還有小孩手賤的搥牆聲。某日半夜小孩又搥牆，咚、咚、咚的搥擊聲讓人不堪其擾；按了對方的門鈴沒人回應，只好悻悻然的回房間，用棉被摀住耳朵抵抗整夜的捶牆聲。」

原PO還說，「一直想找對方理論，但入住以來都沒遇過對方；按門鈴也沒人應門，卻不時仍會聽到男主人的罵聲，跟小孩惱人的搥牆聲。一次偶遇樓下鄰居，閒聊之中提到隔壁住家的狀況，鄰居面色凝重，欲言又止，最後顧左右而言他，帶過話題。我忽然覺得很不妙。第二次再遇鄰居，窮追不捨之下鄰居才說出實情：隔壁現在根本沒人住！」

鄰居說，原PO租的房間隔壁以前住過一對情侶，而情侶中的男生是恐怖情人，整天對女生打罵施暴；女生想離開他，男生一怒之下，竟把女生囚禁在家中，整天對女生打罵、凌辱、性侵。女生不堪摧殘想向鄰居求救，但因為身體遭到綑綁，嘴巴被堵住，只能在半夜趁男生睡著的時候，用頭撞牆吸引隔壁鄰居的注意。無奈鄰居睡死，根本沒聽到搥牆聲。

直到有一天，搥牆行為被男生發現，失去理性砍殺了女生，隨後也割腕自殺。屍體直到發臭才被發現，警察到達現場，發現緊鄰鄰居的那面牆，到處都是血印，跟女生頭上的血跡相符，加上鄰居隱約聽到半夜搥牆的說詞，研判是女生撞牆求救時撞出的血跡。

原PO嚇到差點漏尿，持續問，「後來鄰居怎麼了嗎？」，鄰居說，「他沒事，只是被嚇到搬走了。」原PO接著問，「房東怎麼都沒跟我講這件事情？」，鄰居淡淡說道，「因為搬走的鄰居就是你的房東。」原PO傻眼，只能暗罵「房東逆接個汪拔淡！」