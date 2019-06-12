賠上2間蛋白區小宅！　信義區國字輩豪宅賠售1900萬　

▲國美商隱11樓戶賠售1900萬元出場。（圖／翻攝自Google Maps）

房產中心／綜合報導

民眾買房，除挑選區段、建築品質，品牌也是誘因之一，坊間流傳，以「國」字輩為首者如國泰、國美等一線建商，就頗獲消費者信任。但近期，卻傳出有「國」字輩社區遭到屋主「背叛」，賠售出場。根據實價揭露，今年3月位於信義區的「國美商隱」11樓戶，以總價1.05億元交易，對比前手屋主入手價1.24億元，等同賠售1900萬元，賠售金額，甚至有機會買下淡海新市鎮2間房。

根據實價揭露，位於台北市信義區永吉路巷弄內、屋齡約6年的「國美商隱」，3月11樓戶，以總價1.05億元售出，而前任屋主於2014年2月，以總價1億2403萬元入手，等同持有約5年，賠售金額超過1900萬元。對照地籍謄本，買方戶籍登記同在信義區的「國美信義花園」，顯見同為「國」字輩粉絲，撿到便宜、逢低搶進。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，「國美商隱」樓高12樓，位處永吉路巷弄內，歷史最高成交單價上衝146萬元，「創下最高成交單價的，就是3月交易的這筆11樓戶，現在成交單價，扣除車位是每坪126.3萬元，價格下修超過1成。」陳炳辰認為，「該地段高價宅仍以信義計畫區松字路段為主，具備排他性，因此該社區雖相當鄰近，卻因不算信義豪宅區、而難具備抗跌性。」