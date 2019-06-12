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好市多出包？搞怪清潔劑1749元　網見這一行…暴動搶買3款：清香持久

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▲▼好市多出包？搞怪清潔劑1749元　網見這一行…暴動收藏3款：清香持久（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原來清潔劑是香水！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／綜合報導

清潔劑一瓶要價1700元？美式賣場好市多（Costco）什麼都賣什麼都不奇怪，有網友發現一瓶造型普通的清潔液，卻印著知名精品LOGO，她一臉茫然求問「是不是上錯圖？」真相讓眾人下巴差點掉下來。

一名女網友逛好市多網站時，發現一瓶義大利品牌MOSCHINO的「精品清潔劑」，她一頭霧水在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發問，「這個商品是不是上錯圖？」

可見照片，一瓶主打FRESH（小清香）、裝有噴頭的瓶子，內容物為藍色液體，像極了廚房神器清潔劑，不過商品標題卻是女性香水，原PO最後似乎看懂了，原來是業者創意包裝，最後笑稱「這樣的包裝是滅火還是生火呢？」

文章一出引發網友暴動，「好想收集喔」、「這超可愛的，他們家很常出特別款」、「穩潔亮晶晶嗎？」、「好危險，應該會被阿嬤拿去噴廚房」、「這瓶子無法接受，太像清潔劑」、「這質感是義大利設計名師sit down please 的最新力作嗎？」、「哇，我以為會附送一塊抹布」。

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▲▼好市多出包？搞怪清潔劑1749元　網見這一行…暴動收藏3款：清香持久（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲搞怪造型香水，讓網友看呆了！

不少女孩也分享心得「訴求清新乾淨的香味，所以才用清潔劑造型香水，味道真的超級好聞很乾淨唷」、「粉色的很好聞」、「現在出很多顏色了，這個是最基本的，還有粉紅的跟金色，我全部都收集了！」不過一瓶要價不便宜100ML要價1749元，讓不少網友嘖嘖稱奇。

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關鍵字：好市多清潔劑香水收藏

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