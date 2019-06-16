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租屋處裝窗型冷氣！半夜屋內實測50分貝…房客崩潰　網教「2片隔音棉」解決

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▲▼冷氣。（圖／資料照）

▲原PO租屋處是窗型冷氣，汽機車經過時噪音非常明顯。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

在外租屋，幾乎不太可能有100%完美的房子，但有些問題可以靠自己解決。一名男網友就上網發問，租屋處的窗型冷氣處，每當有汽機車經過時，簡直變成擴音器，一個晚上能把他吵醒好幾次。原PO說，他已經把窗戶關了、冷氣窗也塞隔音棉，想請問還能怎麼改善隔音。看到貼文後，網友紛紛留言給建議。

這位男網友在臉書《爆系知識家》貼文想請問隔音問題，文中表示，「租屋處的窗型冷氣處是汽機車呼嘯而過的擴音器，一晚能把我吵醒好幾次」。他透露自己曾用手機APP實測，半夜屋內約達40-50分貝，足以影響一般人的睡眠品質。

原PO說，他窗戶都關了，冷氣也塞了隔音棉，忍不住求助「請問我還能怎麼改善隔音？感恩！」文末標註「#房是租的」、「#原來屋內有兩層隔音窗是這種狀況」，最後更說，他才租不到1個月「我快崩潰了」。

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▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

▲現在還是有許多租屋處是裝窗型冷氣。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，有人建議戴耳塞，原PO回應「試過了，耳塞睡著後常莫名的消失了，哈哈哈！」其他網友則紛紛留言「如果沒在開，就連冷氣都封起來」、「你塞這樣沒用吧？冷氣出風口不是通外面嗎」、「買塊隔音棉貼著，只能效果減半，不代表沒噪音，畢竟窗型連下大雨都有倒灌的可能，更別說聲音了」、「冬天沒用冷氣時，把整個冷氣機面板包起來，用膠帶封住！」

一名網友則認真回覆教學，「你這樣塞效果很差……如果我是你的話～我會買2片與冷氣窗同大小（的隔音棉），一片厚度與凸出的冷氣同寬，另一片約2～3CM厚的隔音棉」，接著是安裝步驟「1.先將周邊用與冷氣同厚的隔音棉拼裝到一樣厚度，可用雙面膠固定」、「2.將另一片隔音棉整個覆蓋上去、雙面膠固定、蓋住整個冷氣面板」。

第3步則是弄個裝飾或樣式貼在隔音棉上，「這樣看起來也不會太怪，最理想是做成像蓋子那樣的形狀，等夏天要用時再拿下來就好」。最後這位網友提醒，最外層的隔音棉要有一定的厚度，不然會沒效果。另一個人看到留言後，也給建議「兩層隔音棉中間再加1塊珍珠板」。

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關鍵字：租屋租房冷氣噪音爆系知識家

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